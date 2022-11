'Do que morreu Gal Costa?': Busca com maior crescimento no Google evidencia curiosidade

Gal Costa foi a personalidade mais buscada no Google no Brasil nas últimas 24 horas. A cantora faleceu na quarta-feira (9), aos 77 anos de idade. Após sua morte, o interesse de busca pela cantora aumentou 2 mil vezes. Entre as perguntas mais buscadas, “do que morreu Gal Costa?” foi a que registrou o maior crescimento - alta igual ou superior a 5.000%. As informações foram enviadas ao CORREIO, nesta sexta-feira (11) pelo Google no Brasil.

Apesar da curiosidade dos fãs, a causa da morte da artista foi resguardada pela família, que optou por não divulgar a informação. Gal foi sepultada e enterrada nesta sexta (11), em cerimônia realizada em São Paulo.

A Bahia, estado em que Gal nasceu, foi o estado com mais buscas pela cantora nas últimas 24 horas em todo o país. O pico de interesse pela cantora foi registrado às 11h24 desta quarta-feira (9), pouco após a confirmação da sua morte.

A cantora também foi alvo de buscas ao longo do ano. Entre as perguntas mais frequentes de 2022, destacam-se curiosidades sobre a idade relações de Gal Costa, como "Quantos anos tem Gal Costa?"; “Gal Costa é o que de Caetano Veloso?” e “Gal Costa é irmã de quem?”. Quem fez a busco sobre o parentesco descobriu que, apesar da proximidade, Gal e Caetano eram apenas bons amigos.

Neste ano, “música Gal Costa” foi o termo mais buscado no Google ao lado de “Gal Costa”, seguido por “show Gal Costa”.

“Baby Gal”, “Brasil” e “Chuva de prata” foram as músicas mais buscadas junto a “Gal Costa”.