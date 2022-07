'Dói pelo jogo que fizemos', diz Danilo Fernandes após queda do Bahia na Copa do Brasil

O Bahia sentiu o gosto amargo da eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta terça-feira (12), o Esquadrão fez um bom jogo contra o Athletico-PR na Arena da Baixada, em Curitiba, saiu na frente com o gol de Matheus Davó, mas desperdiçou muitas chances, levou a virada por 2x1 no segundo tempo e deu adeus à competição.

Um dos líderes da equipe, o goleiro Danilo Fernandes lamentou o resultado. Para ele, pelas atuações apresentadas nos dois jogos, a eliminação foi dolorosa.

"Complicado. Dói muito pelo jogo que fizemos. Em casa não merecíamos ter perdido. Eu falei que o jogo seria decidido no detalhe, quem errasse menos... Jogamos bem, no primeiro tempo poderíamos ter aberto uma vantagem maior. Tínhamos que ter tido calma no último terço para fazer os gols. Mas saímos com a cabeça erguida pelos jogos que fizemos. Agora o foco é na Série B para dar alegria ao torcedor que merece muito", disse o goleiro.

O triunfo parcial conquistado no primeiro tempo encaminhava a decisão para os pênaltis, já que na primeira partida o Bahia foi derrotado por 2x1, na Fonte Nova. Além de perder a vaga nas quartas de final, o Bahia deixa de arrecadar R$ 3,9 milhões em premiação.

O tricolor agora vai focar exclusivamente na Série B até o final da temporada. Sábado (16), o time visita o Guarani, às 18h30, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas-SP. O duelo é válido pela 18ª rodada.