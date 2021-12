Dois anos após chacina dos motoristas de apps, ré continua sem data para julgamento

Dos cinco participantes da chacina dos motoristas de aplicativo, ocorrida em dezembro de 2019, em Salvador, apenas uma está presa preventivamente, e assim continua dois anos após os crimes [Veja mais abaixo].

O restante dos envolvidos acabou morrendo, dois em confronto com equipes da 81ª Companhia Independente da Polícia Militar, e outros dois foram encontrados mortos dias após a chacina. Nenhum deles foi a julgamento.

Uma travesti identificada como Benjamin Franco da Silva, 27 anos, conhecida também como Amanda, foi detida no dia 27 de dezembro daquele ano, na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em janeiro de 2020, o Ministério Público Estadual (MP-BA) a denunciou pela participação na chacina de quatro motoristas dos aplicativos “Uber” e “99” no dia 13 de dezembro, na localidade de Santo Inácio, no bairro de Mata Escura, em Salvador.

Travesti Amanda foi presa pela polícia; ela cortou o cabelo para não ser reconhecida - Foto: Bruno Wendel/CORREIO

Segundo a denúncia, Amanda, que é integrante da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM), em companhia de um menor de 17 anos, atraiu cinco motoristas de aplicativos para o local da execução criminosa. Junto com Jeferson Palmeira Soares, vulgo Jel, líder da facção BDM; Antônio Carlos de Carvalho, vulgo Nonon; e Marcos Moura de Jesus, eles assassinaram quatro motoristas. À exceção de Benjamim, todos os integrantes da quadrilha estão mortos.

De acordo com o promotor de Justiça Davi Gallo, o crime foi motivado por vingança. “No dia anterior, Jeferson teria efetuado chamada para diversos motoristas com o objetivo de socorrer um parente, mas as corridas não foram aceitas em razão de tratar-se de local violento e inseguro, e a pessoa que seria socorrida veio a óbito”.

Amanda foi denunciada pelo homicídio dos quatro motoristas qualificados por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa das vítimas, além de roubo qualificado, associação criminosa e os dispositivos da Lei de Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90). Davi Gallo registrou que “o bando agia em caráter estável e permanente, fortemente armados, com arma de grosso calibre, com divisão de tarefas preestabelecidas, visando a prática dos mais variados crimes, com emprego de grande violência contra pessoas, patrimônio e tráfico de entorpecentes”.

Processo revisado, mas ainda sem datas

Em recente revisão do processo, a juíza Andrea Teixeira Lima Sarmento Netto do 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri, fez uma correção solicitada pelo MP-BA, reconhecendo a circunstância qualificadora do meio cruel.

A magistrada decidiu ainda manter Amanda presa preventivamente, situação em que ela se encontra desde janeiro do ano passado, quando a própria juíza acolheu a denúncia do Ministério. A data da sessão de julgamento ainda não foi definida. O processo tramita no 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da capital.

Segundo o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), em face da decisão interlocutória, publicada no dia 10 de dezembro de 2021, foi aberto prazo para que o Ministério Público e a Defensoria Pública se manifestem.

Conforme informou o Tribunal, também não há data para o agendamento do júri.

Vítimas

Apenas uma pessoa conseguiu sobreviver aos ataques organizados. No dia do crime, ele conseguiu fugir do local da execução por meio de um matagal.

Segundo a Polícia Miliar, a vítima que fugiu encontrou nas proximidades policiais do Batalhão de Guardas (BG) do Presídio da Mata Escura. Ele disse que o veículo havia sido abandonado na localidade. A partir da denúncia, policiais da 48ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Sussuarana) foram até o local informado. Lá, encontraram quatro corpos em sacos e veículos abandonados.

As outras vítimas foram identificadas como Alisson Silva Damascena dos Santos 27 anos, Sávio da Silva Dias, 23, Daniel Santos da Silva, 30, e Genivaldo da Silva Félix, 48.

Medo permanece

Desde o ocorrido, muitos moradores da comunidade Paz e Vida, no Jardim Santo Inácio, deixaram suas casas por medo da violência no local.

O medo também é presente para os motoristas, que cancelam corridas ou não fazem o trajeto completo. Ainda hoje, há relatos de dificuldades para ter os pedidos atendidos nas plataformas de transporte.

Em reportagem de dezembro de 2019, o CORREIO procurou a plataforma 99 para esclarecer quais critérios utiliza para definir as áreas de risco. Em nota, a empresa disse que o mapeamento destas áreas não é divulgado por questões estratégicas. A empresa acrescentou que envia notificações aos motoristas sobre viagens que passam por essas zonas. Segundo a 99, o levantamento é feito utilizando estatísticas internas do aplicativo e dados externos das Secretarias de Segurança Pública (SSP). “É importante ressaltar que estas zonas de risco são dinâmicas e não fixas”, conclui a plataforma. A Uber não respondeu a nenhum dos questionamentos do jornal.