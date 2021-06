Dois anos após matar ator Rafael Miguel e os pais, Paulo Cupertino segue foragido

Acusado de matar o ator Rafael Miguel, 22 anos, e a família dele há dois anos, Paulo Cupertino Matias segue foragido, mesmo com nome incluído na Difusão Vermelha da Interpol. Ele é considerado o criminoso mais perigoso e procurado de São Paulo.

A denúncia do Ministério Público aponta que o empresário matou Rafael e os pais, João Alcisio Miguel, 52 anos, e Miriam Selma Miguel, 50, por não concordar com o namoro do artista com a filha, Isabela Tibcherani. Câmeras de segurança mostraram o momento em que ele atirou 13 vezes nas três vítimas, na porta da casa de Isabela.

Ele é acusado por triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.

De acordo com o G1, Cupertino nunca chegou a constituir advogado no caso. Ele fugiu depois do crime. Dois amigos dele também são réus no caso por terem ajudado Cupertino a fugir. A primeira audiência de instrução do caso está marcada para 30 de agosto, na 1ª Vara do Júri de São Paulo.

Quem tiver informações sobre Cupertino pode usar o Disque Denúncia, pelo 181 ou internet, e o Web Denúncia. É possível manter o anonimato. Segundo o G1, esses canais já receberam denúncias com quase 90 endereços onde o acusado poderia estar escondido. Os locais incluem 25 cidades em São Paulo e oito em outros sete estados, além de uma cidade argentina e outros cinco pontos não identificados.

Apesar disso, até agora Cupertino não foi encontrado. A polícia tem indícios de que na fuga ele passou por oito cidades, incluindo uma no Paraguai - Sorocaba, Águas de São Pedro, um município não informado e Campinas, em SP; Jataizinho, no Paraná; Ponta Porã e Eldorado, no Mato Grosso doS Sul; e Liberación, no Paraguai.

(Foto: Reprodução)

Amigos respondem em liberadade

Os dois amigos de Cupertino acusados de ajudá-lo a fugir respondem em liberdade pelo crime de favorecimento pessoal; Eduardo José Machado, conhecido como Eduardo da Pizzaria, que é dono de uma pizzaria na Zona Sul de São Paulo, e Wanderley Antunes Ribeiro Senhora, de Sorocaba (SP).

O piloto Alfonso Helfenstein é procurado porque teria ajudado o criminoso a fugir para o Mato Grosso do Sul. Lá, Cupertino usou o nome falso de Manoel Machado da Silva e trabalhava num sítio, usando boné e deixando uma barba branca crescer para se disfarçar.

Outro amigo investigado é dono de uma fazenda no Paraguai, onde Cupertino também teria se escondido. O nome não foi divulgado.