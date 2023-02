Dois ferries se chocam no Terminal de Bom Despacho: 'Vai bater!'

Dois ferries se chocaram no início da tarde desta segunda-feira (6) no Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica. O ferry Maria Bethania estava de saída e o Pinheiro estava chegando para atracar quando, durante as manobras, aconteceu a colisão. Não há informações de feridos.

Vídeos mostram o momento do choque, com passageiros assustados correndo. Motos que estavam no ferry Maria Bethânia chegaram a tombar no chão.

Dois ferries se chocam no Terminal de Bom Despacho, em Itaparicahttps://t.co/mEbnXFeDCh



Um dos ferries estava saindo e o outro de chegada #Correio24h pic.twitter.com/vadovMz7Qr — Jornal Correio (@correio24horas) February 6, 2023

A Internacional Travessias Salvador informou que houve um "erro de aproximação na manobra do ferry Pinheiro", o que acabou causando o choque. A empresa afirmou que o incidente não teve maiores danos e a ocorrência segue sendo investigada.

"Os barcos não sofreram avarias e seguem navegando normalmente, sem nenhuma restrição", acrescenta a Internacional em nota.