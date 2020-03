Dois Irmãos, da Pixar, fala sobre amadurecimento e cumplicidade

As animações da Pixar, embora sejam embaladas por uma ótima história, têm outro ponto fundamental em seu enredo: as relações humanas. As amizades e a família são, quase sempre, elementos muito importantes nas tramas do estúdio.

E em Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica não é diferente. O roteiro de Dan Scanlon - também diretor do filme - conta a história dos jovens Ian e Barley Lightfoot, que, apesar de serem muito diferentes um do outro, são capazes de se unir quando necessário.

E nesta nova aventura da Pixar, os irmãos se unem por uma inesperada missão: trazer o pai deles de volta à vida. Ian, o mais novo, está fazendo aniversário de 16 anos e, finalmente, vai receber o presente que sua mãe guardou até essa data: um acessório mágico confeccionado por seu pai que pode trazê-lo de volta à vida por um dia.

É a chance que o adolescente tem de conviver pela primeira vez com o pai, já que ele morreu antes mesmo de Ian nascer. E Barley também espera muito revê-lo, já que ainda era muito criança quando o pai adoeceu e tudo que lhe restou são vagas lembranças.

Depois de muitas tentativas, finalmente eles conseguem realizar a magia, mas, depois de um pequeno incidente, ela é interrompida e não dá tão certo assim: aparecem somente as pernas do pai. Agora, Ian e Barley têm que correr juntos atrás de uma solução para concluir a mágica.

É aí que começa a jornada dos dois, que põe à prova a maturidade dos irmãos e a capacidade deles de construírem uma relação de cumplicidade e tolerância. Afinal, há muitas diferenças entre os dois: enquanto Ian é tímido e introspectivo, Barley é muito mais espontâneo e seguro. Se o primeiro é meio melancólico, o outro é falastrão, alegre e adora provocar o mais novo.

A história é inspirada na vida do próprio roteirista, que ainda não havia nascido quando o pai morreu, vítima de um acidente de carro. Por isso, Scanlon disse que a possibilidade de realizar a animação teve um efeito terapêutico para ele.

“É a cara da Pixar querer fazer algo tão pequeno, real e verdadeiro. Eu não consigo pensar em outro local onde poderíamos ter realizado algo assim e receber o apoio que tivemos durante todo esse tempo”, revelou à Reuters.

Vozes

Na versão original, a Pixar investiu pesado nas vozes: contratou Tom Holland (Homem-Aranha: De Volta ao Lar) e Chris Pratt (Guardiões da Galáxia) para emprestarem seus timbres, respectivamente, a Ian e Barley.

Tom não escondeu sua alegria: “Todo jovem ator traça metas e uma das minhas era estar num filme da Pixar. Não se diz não à Pixar. E a companhia tem esse aspecto 'familiar' e fui muito bem recebido”, celebrou.

Dois Irmãos repete, com sucesso, a velha fórmula da Pixar, que teve início com Toy Story há 25 anos. Fica, portanto, a inevitável sensação de “déjà vu” e talvez seja hora de o estúdio variar um pouco a receita. Mas inegavelmente ela ainda funciona muito bem como um programa para a família ir completa ao cinema.

