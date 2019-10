Domingo no TCA apresenta o espetáculo 'A História do Soldado'

O espetáculo, 'A História do Soldado', volta a programação do TCA no projeto Domingo no TCA, neste domingo (6), às 11h.

Na montagem o Balé Teatro Castro Alves e Orquestra Sinfônica da Bahia, voltam a trabalhar juntos na releitura dramática do russo Igor Stravinsky, que foi apresentada pela primeira vez no primeiro aniversário da Nova Sala do Coro do TCA em julho deste ano.

Com texto e direção de Wanderley Meira, coreografia de Jorge Silva e regência de Eduardo Torres, o espetáculo mantém viva a versão original da composição da música, mas traz a história do soldado que vende seu violino ao diabo, para o contexto atual e abre uma discussão sobre o lugar e as dificuldades do artista hoje. “A gente tem muitas alegrias, mas temos muitas dificuldades. Cada espetáculo é uma travessia que você não sabe o que está na outra margem”, explica Wanderley sobre o que é ser artista no mundo de hoje.

Segundo o diretor, a peça tem como objetivo trazer uma reflexão sobre a autoria das nossas escolhas e as consequências que elas têm. No espetáculo essa reflexão é dada a partir do soldado que é o “artista”. “A história do soldado é o artista falando de si, dos desafios de se manter inteiro com sua alma de artista atravessando os diabos que estão dentro de si e no mundo”, reitera

O Domingo no TCA é uma iniciativa do Teatro Castro Alves, Fundação Cultural do Estado da Bahia e Secretária de Cultura do Estado da Bahia que juntos tentam ampliar e diversificar o público que frequenta o TCA. Com ingressos quase sempre a R$ 1, desde 2007 cerca de 200 mil pessoas passaram pelo Teatro para assistir montagens do Brasil e outras partes do mundo.

Os ingressos vão estar sendo vendidos no dia, a partir das 9h e a entrada é imediata.

Serviço

Espetáculo: A História do Soldado

Onde: Teatro Castro Alves

Quando: Domingo, dia 6, às 11h

Ingresso: R$ 1 | R$ 0,50