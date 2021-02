Domingo no TCA que aconteceria no dia 28 de fevereiro é cancelado

A edição do Domingo no TCA que aconteceria no próximo dia 28 foi cancelada pelo Teatro Castro Alves (TCA) por conta do agravamento da situação da pandemia de covid-19 em Salvador e das novas medidas de combate à disseminação do coronavírus.

Neste domingo, o evento teria a apresentação do “Baile Concerto” da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), com espetáculo realizado a partir da Sala Principal do TCA e transmitido ao vivo pela internet e TVE Bahia.

"Neste momento que exige cautela, e em que as medidas de isolamento e restrições de funcionamento de espaços público são essenciais para a saúde pública, o TCA decide por proteger os artistas envolvidos e funcionários da casa, bem como fortalecer as políticas do Governo do Estado e prestar sua solidariedade à sociedade com a suspensão de atividades que ensejem comportamentos festivos", diz nota do teatro.