Dono de bar é preso por matar cliente a facadas após discussão em Salvador

O dono de um bar no bairro de Paripe, em Salvador, foi preso em flagrante, no domingo (28), por matar um cliente a facadas após uma discussão envolvendo o troco de uma bebida comprada.

A vítima, identificada como José Raymundo Bispo dos Santos, 54 anos, teria ido ao bar para comprar uma bebida no meio da tarde. "Meu pai deu o dinheiro, pediu o troco, que foi entregue. Mas ele (dono do bar) acho que tinha dado a bebida ao meu pai, mas ele não deu. Com isso, ele ficou discutindo com meu pai", contou Milena Tavares, filha da vítima, em entrevista para a TV Bahia.

Ela relatou ainda que chegou a presenciar a discussão e tentou encerrá-la. A discussão, no entanto, continuou, até o momento em que o suspeito tirou uma faca da cintura e golpeou José Raymundo no peito.

O suspeito tentou fugir após o crime e acabou sendo perseguido por moradores locais que tentaram lincha-lo. Quando a polícia chegou, ele estava ferido e foi levado para o Hospital do Subúrbio, contudo, logo depois, foi encaminhado para a delegacia.

O dono do bar foi autuado em flagrante por homicídio no Departamento de Polícia Técnica (DPT). Guias de perícia e remoção foram expedidas.