Dono de pousada estava incomodado com aproximação entre esposa e ex-detenta

Presos no ano passado após condenação por roubo e extorsão a uma mulher em Salvador, o empresário Leandro Silva Troesch e a esposa, Shirley da Silva Figueredo, deixaram o presídio em momentos distintos. Ela saiu primeiro. Dois meses depois, foi a vez dele. No entanto, ao retornar à famosa Pousada Paraíso Perdido, em Jaguaripe, no Recôncavo baiano, Leandro não gostou de encontrar Shirley convivendo com uma ex-detenta, com quem passou os dias na prisão.

Shirley havia dado moradia e emprego a estelionatária Maqueila Santos Bastos, que saiu da prisão junto com ela. “Leandro não queria Maqueila na pousada, tanto que a mandou embora. Ela é perigosíssima. Era uma das lideranças do Presídio Feminino de Salvador. Maqueila tem mais de 30 inquéritos e 10 processos”, contou o delegado Rafael Magalhães, titular da delegacia de Jaguaripe. A polícia apura que tipo de relação as duas mantinham.

No período em que Maqueila permaneceu na pousada, Leandro e Shirley não se entendiam. “Brigavam bastante. Ele não gostava de encontrar com a estelionatária”, disse o delegado. A ex-detenta já estaria agindo na região. “Encontramos na pousada animais trazidos por ela sem documentação alguma, como cavalos, bois, típico de negociações ilícitas”, explicou Magalhães.

Estelionatária, Maqueila era uma das lideranças do Presídio Feminino em Salvador (Divulgação)

De acordo com a polícia, dez dias após a expulsão de Maqueila da pousada, Leandro foi encontrado morto com um tiro na cabeça em um dos quartos da pousada. Nesse dia, Shirley disse, em um depoimento inicial à polícia, que o caso se tratava de um suicídio.

Mas quando a polícia precisou ouvi-la pela segunda vez, Shirley já havia deixado a cidade sem comunicar à Justiça. Ela estava em prisão domiciliar, e existia uma medida cautelar que a impedia de sair da pousada sem a permissão judicial, o que levou a Justiça a decretar a sua prisão.

Maqueila também não foi mais localizada e poderá também ser presa. “Preciso tomar o depoimento dela. Ela conviveu aqui dias antes de tudo acontecer. Deve ter algo que possa acrescentar à nossa investigação. Não a encontramos em lugar algum e, por isso, faz-se necessário a prisão para que possamos interrogá-la”, declarou o delegado Magalhães.

Morte de funcionário

Na segunda (7), foi divulgada a morte de um funcionário de Leandro, identificada incialmente como Marcel. Pelo menos dois homens têm envolvimento no assassinato de Marcel. Segundo a Polícia Civil, um traficante e um usurário de drogas participaram da execução da vítima.

Marcel foi encontrado morto no domingo (6), no distrito de Camassandi, no mesmo município. Ele era o ‘braço direito’ do empresário e chegou a ser ouvido pela polícia após a morte de Leandro, mas seria ouvido mais uma vez no domingo.

O delegado responsável pelo caso disse ainda que não descarta nenhuma possibilidade para o crime, inclusive o fato de a vítima ter sido morta por representar uma ameaça para alguém. “É muita coincidência. A polícia trabalha com todas as vertentes, inclusive a de queima de arquivo”, disse o delegado, que acredita que mais pessoas estejam envolvidas no assassinato de Marcel.

Discussão

Ainda segundo a polícia, Leandro discutiu com Shirley momentos antes de ser achado morto, há duas semanas. O desentendimento do casal ocorreu ainda na pousada e foi testemunhado por funcionários. “Algumas pessoas que trabalham no local disseram que ela [Shirley] e Leandro tiveram uma discussão instantes antes de ele ter morrido. Não consegui decifrar ainda o motivo, mas houve um desentendimento entre o casal”, afirmou o titular.

Os relatos não coincidem com a versão apresentada por Shirley no dia do crime. “O inquérito está como ‘morte a esclarecer’. Quando ouvida no dia em que o corpo foi encontrado, Shirley disse ao delegado de Santo Antônio de Jesus, que fez o levantamento cadavérico, que foi suicídio. Testemunhas relataram que, durante a semana, Leandro não apresentava sinais de depressão, pelo contrário, fazia planos”, declarou Magalhães.

Horas depois da morte de Leandro, Shirley não foi mais localizada para um novo interrogatório da polícia e teve o mandado de prisão expedido pela Justiça. Um advogado de Shirley esteve ontem pela manhã na delegacia de Jaguaripe para negociar a apresentação dela, que estaria em outro estado. Mas os detalhes não foram divulgados.

Relembre o crime do casal

O CORREIO teve acesso às informações do processo que apura as acusações contra Leandro e Shirley. Outras três pessoas contam como réus. São elas: Joel Costa Duarte, Carlos Alberto Gomes de Andrade e Júlio da Silva Santos. De acordo com a Justiça, Joel abordou a vítima no dia 10 de maio de 2001, quando ela estacionava o carro na porta de casa, no bairro de Itapuã, por volta das 18h30. Eles tomaram o veículo da vítima e a mantiveram no carro enquanto eram efetuados saques de dinheiro em caixas eletrônicos.

Ao verificar o saldo bancário da vítima, Joel arquitetou a extorsão mediante sequestro, ficando a cargo de Júlio mantê-la em cárcere privado, primeiro no Motel Le Point, em Itapuã, depois numa casa situada na Praia de Ipitanga, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS), alugada ao próprio Joel e a dois comparsas, neste caso, Leandro e Shirley.

Enquanto mantida em cárcere privado, a vítima foi alvo de reiteradas ameaças de morte feitas por Júlio, somente sendo liberada após o pagamento do resgate de R$ 35 mil. No processo consta que Leandro que conduziu o veículo da vítima e fez os saques. Já Shirley, foi a responsável por buscar o pagamento do resgate.

As armas utilizadas na prática dos crimes pertenciam aos dois Joel e Júlio, que conseguiram fugir na ocasião. No entanto, Leandro, Shirley e Carlos Alberto foram presos em flagrante. Posteriormente o casal passou a responder pelos crimes em liberdade, até a justiça ter voltado atrás em 2018.