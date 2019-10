Dony De Nuccio está com um pé no SBT, diz colunista

Na terça-feira da semana passada, dia 24, Dony De Nuccio participou de uma reunião com a direção do SBT. No encontro, ele afirmou que a reunião aconteceu para falar de projetos e decidir, sem pressa, o melhor para o futuro.

Entretanto, de acordo com o colunista Flavio Ricco, a emissora de Silvio Santos e o ex-âncora do Jornal Hoje estão muito próximos de um acordo, apesar de não estar 100% fechado. Os detalhes que separam Dony do SBT são: o espaço na grade da emissora, o horário e o dia em que acontecerá a estreia.

O colunista também aponta que Dony irá deixa o jornalismo e se dedicar ao entretenimento. O ex-global já tem um projeto pronto e aprovado pela direção da emissora.

Após deixar a globo em agosto, Dony De Nuccio foi apontado como próximo de fechar contrato tanto na CNN Brasil e na Record, mas nenhuma das especulações se confirmaram.