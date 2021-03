Douglas Tavolaro deixa presidência da CNN Brasil e vende sua parte da emissora

CEO e cofundador da CNN Brasil, Douglas Tavolaro está deixando o comando do canal para se dedicar a projetos editoriais nos Estados Unidos. Ele também vendeu sua participação societária para a família Menin, controladora da emissora, que passa a deter a totalidade do capital da CNN no país.

A informação foi divulgada através de um comunicado interno disparado por Rubens Menin, cofundador do canal no país, e foi publicada pelo site NaTelinha.

"O novo CEO será anunciado nas próximas semanas. Além de manter os elevados padrões editoriais e éticos da empresa, ele também será responsável por liderar os investimentos em novas áreas e manter a trajetória de inovação e sucesso da CNN. Para garantir uma transição perfeita, Douglas e o novo CEO trabalharão juntos por um período de 90 dias", diz Menin no comunicado.

"Foi uma realização profissional memorável implantar a marca CNN no Brasil. Tenho uma alegria enorme pelo que fizemos. Desejo todo sucesso à empresa", afirmou Tavolaro em comunicado enviado à imprensa na tarde desta quinta-feira (25).

Douglas Tavolaro, 44, estava na CNN Brasil desde a sua concepção, em 2019. Antes, ele teve longa passagem pela Record, onde chegou a ser diretor nacional de Jornalismo e vice-presidente de Jornalismo da rede de televisão.

De acordo com o site Observatório da TV, o possível destino de Tavolaro é a CNN Internacional, onde ele deverá assumir um cargo. No entanto, a Record também estaria de olho no jornalista, já que ele manteve boas relações com Edir Macedo, dono da emissora.