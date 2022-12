Doze livros de autoras brasileiras premiadas para presentear no Natal

Vem chegando a hora de trocar presentes e selecionamos doze livros de autoras brasileiras para você surpreender todo mundo no amigo secreto da firma ou nas reuniões em família. Desta vez, trazemos apenas títulos em prosa e escritos por mulheres. Entre romances, reportagens, crônicas, contos e ensaios, alguns fizeram bonito nos principais prêmios literários em 2022, outros já nasceram clássicos e há, ainda, aqueles que figuraram nas listas de melhores do ano em publicações especializadas. Ficou curiosa (o)? Confira nossas indicações, escolha aquele que mais combina com quem será presenteado e boas festas.

Mariana Ianelli (Foto: Divulgação)

Prazer de miragem

Em seu quarto livro de crônicas, a poeta Mariana Ianelli reúne textos escritos ao longo da pandemia de Covid-19, entre 2020 e 2022, e publicados no jornal literário Rascunho e na revista Rubem. Em suas crônicas, predomina uma leitura singular do mundo, fortemente atravessada pelo lirismo.



Edições Ardotempo, 192 p, R$ 50

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conceição Evaristo (Foto: Divulgação)

Canção para ninar menino grande

Não se trata de um lançamento, mas da reedição de uma novela publicada originalmente em 2018 pela Unipalmares. Desta vez, Conceição Evaristo aposta num protagonista masculino, Fio Jasmin, maquinista negro e sedutor que tem sua vida ligada à de cinco mulheres com as quais se envolveu.

Ed. Pallas, 136 p, R$ 32

xxxxxxxxxxxxxxxx

Eliane Brum (Foto: Divulgação)

Banzeiro Òkòtó

A Amazônia é o centro do planeta. Assim, Eliane Brum nos apresenta a maior floresta tropical do mundo. Morando em Altamira desde 2017, a jornalista mescla reportagem a relatos sobre a experiência pessoal que vive deste então. Vencedor do prêmio Vladimir Herzog na categoria livro-reportagem.

Cia. Das Letras, 448 p, R$ 42,90

xxxxxxxxxxxxxx

Micheliny Verunschk (Foto: Renato Parada)

O som do rugido da onça

Vencedor dos prêmios Jabuti e Oceanos, o romance de Micheliny Verunschk devolve o protagonismo aos povos originários do Brasil. A narrativa nasce a partir de uma história real, o sequestro de duas crianças indígenas, uma menina e um menino, em 1817, pelos pesquisadores bávaros Spix e Martius.

Cia. Das Letras, 166 p, R$ 59

xxxxxxxxxxx

Maria Fernanda Elias Maglio (Foto: Elias Maglio)

Quem tá vivo levanta a mão

Finalista ao Oceanos 2022, o segundo livro de contos de Maria Fernanda Elias Maglio surpreende pelas narrativas fortes, impregnadas de violência. Premiada em sua estreia no gênero, em 2018, com um Jabuti, seu livro de poemas, 179. Resistência, venceu o Biblioteca Nacional em 2020.

Ed. Patuá, 258 p, R$ 40

xxxxxxxxxxxx

Paula Fabrio (Foto: Viviane Magno)

Estudo sobre o fim: bangue-bangue à paulista

O Brasil paranoico e violento dos últimos anos esteve sempre em toda parte, sobretudo dentro de cada brasileiro. É a partir dessa perspectiva que o novo romance de Paula Fábrio conduz o leitor a microcosmos que só reforçam que as mazelas sociais do país têm origem profunda e obscura.

Reformatório, 136 p, R$ 40

xxxxxxxxxxxxxx

Eliana Alves Cruz (Foto: Divulgação)

Solitária

Uma cobertura de luxo e seus cômodos, esse é o cenário do romance de Eliana Alves Cruz, que venceu este ano o Jabuti na categoria contos com A vestida. Mais que cenário, no entanto, esse é o espaço opressor em que duas mulheres negras, Eunice e Mabel, irão ressignificar suas existências.

Cia. Das Letras, 168 p, R$ 54

xxxxxxxxxxxxxxx

Morgana Kretzmann (Foto: Renato Parada)

Ao pó

Logo em sua estreia, Morgana Kretzmann ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura com esse romance, uma trama atravessada pelo abuso infantil e suas conse- quências emocionais. Ao narrar a história da protagonista, Sofia, a autora conquista o leitor mais exigente com o refinamento de sua escrita.

Ed. Patuá, 157 p, R$ 45

xxxxxxxxxxxxxxxx

Adriana Lisboa (Foto: Divulgação)

Todo o tempo que existe

Em sua primeira incursão pelo ensaio, a romancista e poeta Adriana Lisboa aborda o luto pela morte dos pais e o faz com uma sensibilidade ímpar, em um mergulho em sua própria infância e adolescência e em livros de autores que tratam o mesmo tema, como Joan Didion e Rosa Montero.

Relicário, 136 p, R$ 49

xxxxxxxxxxxxxxx

Nara Vidal (Divulgação)

Eva

Vencedora do prêmio Oceanos em 2019 com o romance Sorte, Nara Vidal traz em seu novo livro uma protagonista que carrega no próprio nome o pecado original. É a partir do batismo, e ainda no útero de sua mãe, que essa mulher de meia idade vai refletir sobre a condição feminina no planeta.

Ed. Todavia, 112 p, R$ 54,90

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Carola Saavedra (Foto: Divulgação)

O manto da noite

A Cordilheira dos Andes é o grande personagem do sexto romance de Carola Saavedra, nascida no Chile, mas essencialmente uma escritora brasileira. É em torno da lendária cadeia de montanhas que se estabelece essa narrativa fragmentada e que dialoga com outros gêneros literários.

Cia. Das Letras, 160 p, R$ 64,90

xxxxxxxxxxxx

Tatiana Salem Levy (Foto: Divulgação)

Vista Chinesa

Baseado em história real, acontecida com uma amiga da autora, o romance de Tatiana Salem Levy, de 2021, aborda as cicatrizes de um estupro, marcas que seguem no corpo e que se ramificam em culpas, medos e em um novo modo de ver e estar no mundo.

Ed. Todavia, 116 p, R$ 57,90