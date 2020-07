Drive-in do Centro de Convenções vai inaugurar com filme 'Axé'

O drive-in que funcionará no Centro de Convenções vai exibir como primeiro filme "Axé - Canto do Povo de um Lugar", dirigido por Chico Kertész, com previsão para as 19h da quarta (29), caso a liberação da fase 1 realmente tenha ocorrido - a expectativa é que a retomada comece nesta sexta (24). O filme foi escolhido como uma homenagem aos baianos.

Dentro de seus carros, os convidados também poderão curtir outras atrações da inauguração, que contará também com as apresentações do DJ Leo Mello, banda Herbert & Richard, entre outras surpresas prometidas pela produção.

A partir da quinta-feira (30), o Big Bompreço Drive In Salvador passa a oferecer uma programação na grande tela de led e no palco, montados no estacionamento do Centro de Convenções de Salvador.

Nos próximos dias, o público poderá adquirir, através do site oficial do evento, ingressos para as sessões de cinema, shows, peças teatrais, stand up comedy, palestras, entre outros eventos. O espaço também vai promover uma programação especial para o público infantil. Preços ainda não foram divulgados.

O Big Bompreço Drive In Salvador, com capacidade para 400 carros, seguirá o protocolo da Prefeitura Municipal de Salvador, proposto para a liberação da Fase 1. O espaço conta com patrocínio máster do BIG BOMPREÇO, apoio da GL events e realização da Zum Brazil Eventos, em conjunto com a Pira Entretenimento e Carambola Produções

Em todos os eventos, o público poderá ter acesso com o Ingresso Solidário, com o valor da meia entrada junto com a doação de um quilo de alimento não perecível. A arrecadação, com promoção válida para cada pessoa, será destinada aos profissionais informais do setor de eventos e entidades carentes da Prefeitura Municipal de Salvador.

Goethe-Institut

Outro drive-in anunciado hoje foi o do Goethe-Institut, que terá um cinema drive-in que será lançado assim que as condições de saúde pública permitirem, anunciou nesta quarta-feira (22) a instituição. A expectativa é que a primeira fase de retomada econômica da cidade, que permitirá funcionamento dos drive-ins, comece na sexta-feira (24). Em nota, o Goethe diz que a expectativa é de que o drive-in comece a funcionar no início de agosto.

O drive-in vai funcionar no estacionamento da instituição, com acesso pelo Vale do Canela. O local tem capacidade para 20 carros, com limite de 4 pessoas por veículo.

A programação exibida terá curadoria do NordesteLab – Plataforma de Articulação Audiovisual. A lista vai dar prioridade a flmes de distribuidoras independentes e de produtoras de pequeno e médio esporte, considerando a qualidade artística e interesse do público.

A primeira sessão vai apresentar a produção baiana “Ilha”, de Glenda Nicácio e Ary Rosa. Os ingressos por veículo vão custar R$ 10.