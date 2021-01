Duda Reis comenta áudio que descreve traição de Nego do Borel: 'Falta de vergonha'

O funkeiro Nego do Borel e a influencer Duda Reis terminaram o noivado no final do ano passado, mas a história ainda rende. Nesta segunda-feira (12), um áudio atribuído à influenciadora Lisa Barcelos descreve uma suposta traição do funkeiro, na época em que ele ainda era comprometido com Duda. A mensagem foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, de O Dia.

Na conversa, Lisa diz que a traição aconteceu na casa em que Nego do Borel vivia com Duda. "Uma cama imensa, maior casarão. A gente começou a se pegar muito, eu tirei a roupa e ele também. Aí, não achamos a camisinha. (...) Tava com um fogo, e, aí, falou 'vamos sem camisinha mesmo, mas do jeito que eu tô eu vou te fazer um filho, porque eu tô com muito tesão'", relata Lisa.

Lisa e Duda eram amigas. Segundo Fábia, a ex-noiva do funkeiro já sabia do áudio antes da publicação. A influencer teria dito à amiga que era uma brincadeira e pediu desculpas. Duda não parece ter acreditado. Ela comentou um post de fofoca no Instagram dando a entender que o áudio é verdadeiro.

"Já, já os alecrins dourados aparecem chorando nos stories e negando o inegável de novo, ou postando alguma caridade... Pode ser que repitam, na cara dura, que esse áudio super detalhado e real foi trollagem também, sendo que é impossível... nada novo sob o sol", escreveu. Uma seguidora questiona então onde está a "sororidade" e Duda rebate: "Nunca existiu, faz parte do marketing dessa galera de Instagram falar de sororidade. Outra coisa que nunca existiu foi a falta de vergonha na cara do macho e o respeito inexistente pela ex-noiva (que na época era atual). Clássico, famosa machisse. Dentre outras coisas que nunca citei", declarou.

Fábia diz que o áudio já havia sido vazado antes, mas sem ser divulgado. Na época, Nego e Lisa negaram ter um caso e a influencer repetiu que se tratava de uma "trollagem". Duda, no entanto, descobriu o affair dos dois através de uma vizinha do funkeiro, que viu Lisa visitando a casa do cantor sozinha, sem a presença da amiga.