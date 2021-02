Dupla Ba-Vi conhece adversários na Copa do Nordeste

Bahia e Vitória já sabem quem serão seus adversários na fase de grupos da Copa do Nordeste 2021. O sorteio foi realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no início da tarde desta quinta-feira (4), no Rio de Janeiro. Atual campeão pernambucano, o Salgueiro recuou da decisão de desistir e vai participar do torneio. Integrante do Grupo A, o tricolor vai encarar Sport, Fortaleza, CSA, Botafogo-PB, Salgueiro, ABC e Altos, além do rival Vitória. Já o rubro-negro está no Grupo B e encara Ceará, Santa Cruz, CRB, Sampaio Corrêa, Treze, Confiança, 4 de Julho e o rival Bahia.

O torneio começará no próximo dia 27, com os 16 times divididos em dois grupos de oito. Integrantes do Grupo A enfrentam os do Grupo B em oito rodadas. O torneio utiliza o ranking da CBF para separar as equipes nos potes correspondentes. Clubes do mesmo estado ficam em grupos separados, com exceção apenas de Pernambuco, que tem três times na disputa. Por isso, o Salgueiro caiu na mesma chave de Sport.

A fase de grupos da Copa do Nordeste terminará no dia 12 de abril, segundo a tabela básica da competição. As quartas de final estão previstas para serem disputadas no dia 17 de abril e a semi, no dia 24 do mesmo mês. Já a final será nos dias 1º e 8 de maio.

Confira como ficaram definidos os grupos da Copa do Nordeste 2021:

Grupo A

Bahia

Ceará

Santa Cruz

CRB

Sampaio Corrêa

Treze

Confiança

4 de Julho

Grupo B

Vitória

Sport

Fortaleza

CSA

Botafogo-PB

Salgueiro

ABC

Altos

Confira as datas de realização da Copa do Nordeste 2021:

Fase de grupos: 27/02 a 12/04 (oito datas)

Quartas de final: 17/04 (jogo único)

Semifinal: 24/04 (jogo único)

Final: 01/05 (ida) e 08/05 (volta)