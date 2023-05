Dupla baiana disputará seletiva para representar o Brasil no Pan

Bicampeões brasileiros da Classe Snipe, os velejadores baianos Juliana Duque e Rafael Martins vão disputar a Copa Brasil de Praia, entre a próxima segunda-feira (29) e o dia 4 de junho, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. A competição vale como seletiva final do Brasil para o Pan-Americano de 2023, em Santiago.

A dupla baiana foi a responsável por assegurar à vela brasileira a vaga nos Jogos, que acontecerá na capital chilena entre os dias 20 de outubro e 5 de novembro. A classificação veio após Juliana e Rafael conquistarem, em março, o segundo lugar no Campeonato do Hemisfério Ocidental e Ásia (WH&A). O representante do país n Pan, porém, será definido na Copa Brasil de Praia.

“Acabamos de retornar de uma temporada intensa de treino e muito aprendizado na Espanha e na França. A Copa Brasil de Praia é um desafio e vamos tentar garantir a vaga para o Pan”, disse Rafael Martins.

Os velejadores disputaram o Pan-Americano de 2019, realizado no Peru, e foram medalha de bronze na classe Snipe. "Estamos com foco total na preparação, queremos participar pela segunda vez", afirmou Juliana.

Atletas do Yacht Clube da Bahia, Juliana e Rafael se conheceram no clube. Hoje, são casados e, desde 2016, dividem o mesmo barco como atletas profissionais.