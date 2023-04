É campeão! Bahia bate Jacuipense por 3x0 e fatura o 50° título do Baianão

O Bahia fez história na Arena Fonte Nova tarde deste domingo (2). Diante de 48.598 torcedores presentes, o Esquadrão derrotou o Jacuipense por 3x0 e conquistou seu 50º troféu do Campeonato Baiano. Com isso, se tornou o primeiro time da Bahia (e o segundo do Brasil) a chegar ao título estadual de número 50. A partida de ida, em Riachão de Jacuípe, havia acabado em empate em 1x1.

A taça veio em um segundo tempo arrasador. Everaldo, que até então fazia atuação apagada, abriu o placar aos 21 minutos. Dois minutos depois, o centroavante deu assistência para Cauly ampliar. No fim, já nos acréscimos, Jacaré deixou o dele de pênalti e garantiu o título histórico.

Everaldo, aliás, chegou a seis gols no Campeonato Baiano e terminou a competição como artilheiro, ao lado de Cesinha, do Itabuna.

Além da marca impressionante, o Bahia também encerra um jejum no estadual - o último troféu, até então, havia sido em 2020. Depois, as taças seguintes haviam sido conquistadas pelo Atlético de Alagoinhas.

O Bahia agora volta suas atenções para as disputas do Campeonato Brasileiro - estreia contra o Red Bull Bragantino, fora de casa - e da terceira fase da Copa do Brasil, diante do Volta Redonda. A CBF ainda irá divulgar as datas e horários das partidas, que estão previstas para esse mês. Já o Jacuipense tem ainda no calendário a Série D, marcada para começar no mês de maio.

Primeiro tempo

No lado do Bahia, foram duas mudanças em relação ao primeiro confronto. Após cumprir suspensão, Daniel retornou ao meio-campo. Com isso, o zagueiro Gabriel Xavier foi para o banco de reservas, e Rezende reassumiu seu lugar na trinca da zaga. Na ala esquerda, o técnico Renato Paiva sacou Matheus Bahia, optando por Chávez.

Já o técnico Jonilson Veloso optou por repetir a escalação do Jacuipense.

Atuando em casa, o Bahia começou melhor, controlando o jogo e dominando a posse de bola no primeiro tempo. Mas foram poucas situações de perigo, diante de um Jacuipense que cumpriu bem sua missão de se defender e segurar o ataque tricolor na etapa.

A primeira chance da partida foi do anfitrião: aos 6 minutos, em rápida troca de passes, Chávez recebeu com espaço pelo lado esquerdo e soltou a bomba. A bola balançou a rede, mas pelo lado de fora. Aos 22, foi a vez de Cauly entrar pelo lado direito e acertou um chutaço na trave - a bola ainda foi desviada pelo goleiro Jean antes.

O visitante, por sua vez, tentava apostar nos contra-ataques, mas também não encontrava muitas chances. O primeiro chute a gol só veio aos 19 minutos, com Welder, mas o atacante pegou mal e não assustou. Aos 26, Welder cortou Biel e cruzou rasteiro na direção de Amaral. Mas Marcos Felipe interceptou em ótima defesa.

Já o Esquadrão voltou a assustar cinco minutos depois. Biel recuperou a bola no campo de ataque, tabelou e acionou Jacaré. O camisa 29 pegou de primeira e mandou uma bomba, pelo lado de fora do gol. Aos 41, foi a vez de Cauly tentar abrir o placar, mas o chute foi fraco, para a defesa tranquila de Jean.

Segundo tempo

O segundo tempo começou com pressão do Bahia. Ainda no primeiro minuto, após boa troca de passes na pequena área, a bola chega nos pés de Biel. O camisa 11 passou pela marcação, mas foi interceptado pelo goleiro Jean. Jacaré tentou na sequência, também sem conseguir. Aos 4, foi a vez de Everaldo receber na entrada da área, driblar e finalizar, para fora.

Depois da pressão inicial, o Esquadrão diminuiu a intensidade - ainda que continuasse com a posse, rondando o Jacuipense. Sem problemas. Bastou um intervalo de três minutos para o anfitrião fazer dois gols e garantir seu 50º título baiano.

Aos 21, Chávez ganhou da marcação, avançou e cruzou na medida para Everaldo, que só precisou escorar para abrir o placar. Aos 23, foi a vez do centroavante tabelar com Cauly. O camisa 8 então chutou cruzado, rasteiro, para fazer o 2x0. O terceiro quase veio aos 25, com Biel, mas o lance parou em defesa do Jean.

Se não saiu ali, saiu no finzinho, aos 49. Biel foi derrubado na área, e o árbitro marcou o pênalti. Jacaré cobrou e Jean até tocou, mas não conseguiu impedir: 3x0 e o 50º título do Bahia.

FICHA TÉCNICA

Bahia 3x0 Jacuipense - Campeonato Baiano (final - volta)

Bahia: Marcos Felipe (Mateus Claus), Marcos Victor (Gabriel Xavier), Kanu e Rezende; Jacaré, Acevedo, Daniel (Lucas Mugni), Cauly e Chávez (Matheus Bahia); Biel e Everaldo (Ricardo Goulart). Técnico: Renato Paiva.

Jacuipense: Jean; Raphinha, Kanu, Weverton e Radar (Eric); Fábio Bahia, Vinícius Amaral (Flávio) e Eudair (Fábio Matos); Thiaguinho (William), Welder (Robinho) e Jeam. Técnico: Jonilson Veloso.

Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador

Gol: Everaldo, aos 21 minutos do segundo tempo; Cauly, aos 23 minutos do segundo tempo; Jacaré, aos 49 minutos do segundo tempo

Cartão Amarelo: Jacaré, do Bahia; Amaral e Welder, do Jacuipense;

Público: 48.085 pagantes

Renda: R$ 1.588.363,00

Arbitragem: Diego Pombo Lopez, auxiliado por Luanderson Lima dos Santos e Paulo de Tarso Bregalda Gussen

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Rio de Janeiro)