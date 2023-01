É hoje! Vitória entra em campo pela primeira vez em 2023

Chegou a hora de matar a saudade. Depois de 102 dias, o Vitória volta a campo nesta quinta-feira (5), abrindo a temporada do futebol profissional no Brasil. A estreia em 2023 acontece a partir das 19h30, no Barradão, contra o Cordino, time do Maranhão. É apenas o primeiro jogo do ano, mas vale muito.

O confronto da pré-Copa do Nordeste é decisivo. Apenas quem vencer avança na etapa eliminatória para brigar pela vaga na fase de grupos do torneio regional. A segunda partida será disputada no domingo (8), contra o vencedor de Jacuipense x Altos. Em ambos os confrontos, haverá disputa de pênaltis em caso de empate.

Depois de conquistar o acesso à Série B do Brasileiro no ano passado, o técnico João Burse quer colocar o Vitória entre os participantes do Nordestão outra vez. Maior campeão do torneio, com quatro títulos, ao lado do Bahia, o Leão ficou fora da edição passada, após ser eliminado nos pênaltis pelo Botafogo-PB na fase preliminar.

"Ao final do acesso, todas as atenções foram voltadas para essa montagem de elenco. Tudo ocorreu dentro do que planejamos. Trouxemos atletas dentro das características. Agradecer ao nosso presidente. Muito feliz pela preparação, tudo que a gente construiu. Estamos prontos para a estreia", avisou o João Burse.

Para a estreia contra o Cordino, o comandante rubro-negro não poderá contar com nove jogadores. O meia Eduardo está suspenso em decorrência de punição aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O jogador se envolveu em uma briga durante a partida contra o Atlético Cearense, na 10ª rodada da Série C do Brasileiro 2022. Diego Torres e Gegê brigam pela posição antes ocupada por ele, mas a tendência é que o primeiro comece em campo.

O meia Dionísio, o lateral esquerdo Guilherme Lazaroni e o volante Léo Gomes estão vetados pelos médicos. O primeiro passou por cirurgia no joelho e o segundo está contundido na coxa. Já Léo Gomes vinha treinando entre os titulares, mas sentiu um desconforto na coxa, precisou ser poupado de alguns treinamentos e está se recondicionando para ficar á disposição no próximo jogo. Ele será substituído por João Pedro.

O lateral direito Zeca, o zagueiro Dankler, o volante Gustavo Blanco e os atacantes Léo Gamalho e Nicolás Dibble não podem atuar porque ainda não estão regularizados. A janela de transferências nacional abre no dia 11 de janeiro e estes atletas só poderão atuar a partir dessa data.

"Expectativa é que a gente possa transferir tudo que trabalhou para dentro de campo. Se vai ter atletas disponíveis ou não, montamos um elenco e não um time. Estamos preparados", afirmou João Burse. "Formamos um elenco, que foi treinado da mesma maneira, com conceitos, forma de jogar. Estão todos prontos para estreia", completou o treinador.

Apesar das baixas, João Burse terá um reforço. Artilheiro do Vitória em 2022, com oito gols, Rafinha se recuperou do edema na coxa, participou normalmente dos últimos dois treinamentos realizados na Toca antes do jogo e deve estar no onze inicial formando o trio de ataque com Osvaldo e Santiago Tréllez. Caso Rafinha não possa atuar, o meia Gegê deve reforçar o meio-campo.

A equipe do Vitória que se apresentará diante de seu torcedor pela primeira vez em 2023 deve ter sete novidades com relação ao time do ano passado: os laterais Railan e João Lucas, o zagueiro Camutanga, o volante Rodrigo Andrade, o meia Diego Torres e o atacante Osvaldo.

Entre eles, o único que não vai estrear com a camisa rubro-negra é Rodrigo Andrade. O volante pertence ao Vitória e fazia parte do elenco até 2020, quando passou a ser emprestado a outras equipes. Após bom desempenho com o Guarani na Série B do Brasileiro do ano passado, ele foi reintegrado ao elenco do Leão e ganhou a titularidade após a lesão de Dionísio.

O Vitória deve entrar em campo contra o Cordino com: Dalton, Railan, Marco Antônio, Camutanga e João Lucas; João Pedro, Rodrigo Andrade e Diego Torres; Osvaldo, Tréllez e Rafinha (Gegê).