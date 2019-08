É possível obter mais de uma bolsa de estudo pelo Prouni?

As bolsas de estudo do Programa Universidade para Todos (Prouni) são bastante disputadas por brasileiros todos os semestres. Os candidatos podem optar pelo benefício parcial e integral. Mas, depois de cursar uma faculdade com o Prouni é possível conseguir o benefício novamente? Essa é uma dúvida bastante comum.

Não há impedimento para participar do processo seletivo, de acordo Ministério da Educação (MEC). No entanto, ao ser contemplado com uma bolsa de estudo (parcial ou integral) e efetivado a matrícula não será mais possível pleitear novamente o benefício.

O Prouni é voltado para brasileiros que ainda não possuem um diploma universitário. Ou seja, mesmo quem se graduou sem o benefício ofertado pelo governo federal também não pode participar da seletiva para um segundo diploma.





Quem pode participar do ProuniPara participar do Prouni é preciso atender aos critérios abaixo:

• Ter feito o Enem mais atual;

• Ter obtido média igual ou superior a 450 pontos no Enem;

• Ter obtido nota maior que zero na redação do Enem;

• Ter estudando o ensino médio em escola da rede pública ou;

• Ter estudado em escola particular na condição de bolsista integral da instituição;

• Ter renda per capita familiar máxima de três salários mínimos;

• Não ter diploma universitário.

Como conseguir uma bolsa de estudo para segunda graduação?

Quem deseja obter a segunda graduação pode conseguir uma bolsa de estudo por meio do Educa Mais Brasil. O programa de inclusão educacional, em parceria com diversas faculdades do Brasil, oferta descontos de até 70%. Para ser beneficiado não precisa ter feito o Enem e nem comprovar renda. Basta acessar o site do programa, escolher a modalidade graduação e filtrar pela cidade e curso de interesse e fazer a inscrição de forma gratuita.