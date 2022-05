Echo Show 15 pode transformar rotina do lar; confira review

Os dispositivos Echo fazem a Amazon liderar o setor de smart speakers no mundo. Em 2019, a empresa deu um passo à frente com o Echo Show 5, primeiro dos gadgets com tela. A partir daí veio o Echo Show 8, o 10 e agora o Echo Show 15, já considerado um smart display, com toda razão. Isso porque, diferentemente dos antecessores, o foco é realmente o vídeo, deixando de lado uma preocupação maior com o áudio.

Testei um Echo Show 15 e trago aqui minha impressões.

Ele possui 15,6" de tela, semelhante a um monitor de computador, e um design que lembra um quadro. Pode ser pendurado na parede, como parece ser a indicação maior da Amazon, mas pode também ser preso a um suporte de mesa (não incluso, o de parede é). Como os outros dispositivos Echo, precisa ser ligado na tomada para funcionar.

O Echo Show funciona como tanto uma central digital de tarefas diárias como uma de entretenimento. Mas a primeira função paraece ser mais o foco do produto. Com auxílio da assistente inteligente Alexa, o usuário pode solicitar a inclusão de algum produto em lista de compras, deixar um recado, incluir um compromisso na agenda e adicionar um lembrete, por exemplo.

O dispositivo possibilita, inclusive, a criação de perfis diferentes, detectados por reconhecimento visual ou sonoro. Assim, ele troca a personalização da tela e as tarefas ao 'ver' ou 'ouvir' cada usuário. No nosso teste, o reconhecimento funcionou bem.

O local ideal para colocação do Echo Show 15 parece ser a cozinha, já que lá se concentra muitas das suas funções principais, como a lista de compras e também a possibilidade de acompanhar uma receita em vídeo. No entanto, aparelhos com tela são arriscados nesse tipo de ambiente, por conta de gordura e água, por exemplo. É interessante que seja uma cozinha com um espaço mais amplo, para evitar problemas.

Por falar em vídeo, dentre suas atrações, o Echo Show conta com suporte ao Prime Vídeo, à Netflix e ao YouTube, entre outros. Na tela principal, também é possível colocar widgets semelhantes aos de celular e controlar produtos de Internet das Coisas (IoT), a casa conectada. O gadget ainda conta com a possibilidade de virar um porta-retrato, de fazer e receber videochamadas e também de 'drop in', que é quando um usuário usa um outro dispositivo para acessar a câmera ou o áudio do Echo Show e se comunicar com alguém que esteja no local onde ele fica.

Enfim, o Echo Show 15 inaugura uma nova fase nos dispositivos Echo e necessita de uma certa adaptação dos usuários para essa rotina. Assim, ele pode, sem dúvida, faciltar algumas tarefas diárias. O valor na loja da Amazon é de R$ 1.804,05, à vista.