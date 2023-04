Ecossistema pet projeta 200% de crescimento em plano de assistência a animais

Mercado pet

A Bahia conta com 5 milhões de pets, sendo a capital responsável por 700 mil animais, segundo dados da Petlove, maior ecossistema pet do Brasil. Com o novo investimento em Salvador, a empresa passa a oferecer sua cobertura de planos de saúde aos tutores e pets da capital baiana, com possibilidades a partir de R$49,90. Maior público do e-commerce da marca no Nordeste, Salvador se junta a Fortaleza, João Pessoa, Maceió e Recife na lista de capitais da região que contam com planos de saúde da Petlove. Em 2022, somente no segmento de saúde, a empresa conquistou um crescimento de 110% no número de pets cobertos em comparação ao ano anterior, saltando de 35 mil para 74 mil animais cadastrados. Atualmente, contando com quase 130 mil vidas seguradas, o setor de saúde corresponde a 15% do faturamento anual da holding. A Petlove estima um crescimento de 200% em novas vidas em 2023 e uma receita de R$ 650 milhões até 2025.

Integração logística

O presidente da CBPM, Antonio Carlos Tramm, foi um dos convidados do CAP (Conselho de Autoridade Portuária) dos Portos de Salvador e Aratu-Candeias e da ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) para participar de uma reunião sobre o sistema ferroviário da Bahia, na última quarta-feira. Ele destacou a importância da interligação dos trens com os portos como algo indispensável. Ele ainda abordou os prejuízos que a Bahia está tendo com o abandono da Ferrovia Centro Atlântica (FCA) e falou sobre as sugestões realizadas pela Fundação Dom Cabral (FDC), para o plano ferroviário da Bahia, como a criação de novos ramais, a utilização do conceito de Carga Geral e a unificação da bitola, o que acabaria com o isolamento logístico do estado uma vez que facilitaria a interligação dos ramais ferroviários da Bahia com a de outros estados.

Mobilidade

A 99Moto está completando o primeiro ano de atuação no Brasil. Em Salvador, o saldo é de inclusão, com 60% das viagens realizadas em regiões com menor renda. Nacionalmente, uma média de 66% das corridas em fevereiro de 2023 foi realizada fora das regiões mais ricas nas principais capitais. Porto Alegre é a capital com mais corridas realizadas fora das regiões de maior renda, com 73% das viagens sendo feitas nas periferias. Cerca de R$ 600 milhões foram repassados aos motociclistas parceiros, representando importante incremento em seus ganhos. Além disso, o ganho para motociclistas com o transporte de passageiros é estimado em 30% a 50% maior do que em delivery de comida. Presente em mais de 3 mil municípios brasileiros, a categoria se consolida como uma solução para oferecer acesso a regiões periféricas e/ou menos estruturadas - cenário bastante comum em diversas cidades do país, com um custo cerca de 30% menor.

Parceria oficializada

A Shell Brasil e o Senai Cimatec oficializaram ontem o acordo de parceria para iniciar nova fase do programa Brave (Brazilian Agave Development – Desenvolvimento de Agave no Brasil), que prevê investimentos de R$ 100 milhões, utilizando recursos da cláusula de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da ANP e da Embrapii. O programa, lançado em Conceição do Coité, tem como objetivo explorar o potencial do Agave como fonte de biomassa para a produção de etanol, biogás e outros produtos no sertão nordestino. Atualmente, a Shell investe cerca de R$ 600 milhões em projetos de Pesquisa & Desenvolvimento no país, sendo 30% dessa verba destinada a iniciativas para a transição energética, como é o caso do programa Brave.