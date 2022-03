Edição 2022 da Flipelô já tem data para acontecer

Mesas de debates, bate-papos com públicos de todas as idades, encontros com autores, lançamentos de livros, saraus de poesia e cordel, programação infantil, exposições, apresentações teatrais e musicais, ações formativas, vivência artesanal e oficinas gastronômicas.

A Festa Literária Internacional do Pelourinho – FLIPELÔ já tem data marcada para acontecer em 2002, e com tudo que tem direito. De 9 a 13 de novembro e de forma totalmente gratuita, numa realização da A Fundação Casa de Jorge Amado, em parceria com o SESC.