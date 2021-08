Edital Natura Musical é confirmado para setembro de 2021

O Edital Natura Musical 2021 está confirmado e a previsão é que as inscrições aconteçam entre os dias 8 e 28 de setembro. A plataforma busca por projetos musicais de todo o país e terá seleções específicas para os estados da Bahia, de Minas Gerais, do Pará e do Rio Grande do Sul, além da região Amazônia.

Na edição do ano passado, foram contemplados projetos baianos de nomes como Mahal Pita, Nara Couto, Margareth Menezes e Letieres Leite. Na edição de 2021, o Edital Natura Musical renova sua busca por projetos artísticos e iniciativas de fomento à cena que já atuam profissionalmente no mercado da música e que estejam comprometidos com a geração de impacto positivo.

"Além de buscar experiências musicais que representam a nossa riqueza cultural e a pluralidade do que está sendo produzido artisticamente no Brasil, nosso olhar está voltado para projetos e iniciativas que possam gerar impacto positivo, com poder de promover a pluralidade, a inclusão, a sustentabilidade e a mobilização de público. Isso passa por renovar compromissos com a descentralização e a representatividade", explica Fernanda Paiva, Head of Global Cultural Branding.

Em 16 anos de atuação, o Natura Musical investiu mais de R$ 170 milhões no mercado da economia criativa e patrocinou mais de 500 projetos em diversos estados do Brasil. Atualmente, a plataforma tem 100 projetos ativos de artistas, bandas e iniciativas de fomento à cena, além da manutenção da Casa Natura Musical, em São Paulo, e de parcerias com fundos de cultura nos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Pará.

Além de manter uma programação on-line na Casa Natura Musical, a plataforma lançou em 2021 seu primeiro podcast batizado como "Nos Encontramos na Música". O programa traz convidados para falar sobre diversidade, ancestralidade, empoderamento, comunidade e discutir o papel fundamental da cultura na construção de um mundo bonito, sustentável, igualitário e inclusivo. Nomes como Gilberto Gil, Emicida, Linn da Quebrada, Letrux, Ailton Krenak, Elza Soares e Rico Dalasam foram os convidados da primeira temporada. A apresentação é da jornalista Sarah Oliveira e o podcast está disponível no canal do Natura Musical, no Spotify.