Edital Rumos Itaú Cultural abre inscrições para projetos artísticos e culturais de todo o Brasil

Um dos principais editais que propagam a arte e a cultura pelo país está com inscrições abertas a partir desta terça-feira (3). O Rumos Itaú Cultural, que acontece de forma bienal, reafirma nesta edição seu objetivo de difundir trabalhos de artistas, produtores e pesquisadores brasileiros no campo da cultura. O edital encerra as inscrições no dia 18 de outubro e o resultado será divulgado em 25 de maio de 2020.

Realizado desde 1997, o Rumos já recebeu mais de 60 mil inscrições ao longo de sua história, contemplou mais de mil, das cinco regiões do país, sendo executados em diversas áreas culturais.

As inscrições são gratuitas e feitas exclusivamente pelo site do projeto . Os projetos inscritos passam por uma comissão de avaliação formada por jornalistas, músicos e cineastas. Não há número mínimo ou máximo de projetos, propostas ou obras a serem contemplados. Esta decisão é de exclusiva atribuição da Comissão de Seleção do Rumos.

Como nas edições anteriores, o processo de seleção dos projetos passa primeiramente por uma primeira fase seletiva, realizada pela Comissão de Avaliação formada por 40 profissionais contratados pelo instituto entre as mais diversas áreas de atuação e regiões do país. Em seguida, é iniciada a segunda fase do processo, quando passam por um profundo processo de avaliação e análise por uma Comissão de Seleção multidisciplinar, formada por 24 profissionais que se inter-relacionam com a cultura brasileira, incluindo gestores da própria instituição.

Para divulgar o projeto, a Caminhada Rumos, que passa pelas 27 capitais do país, chega em Salvador no dia 9 de outubro, com a equipe do Itaú Cultural, que apresenta o edital para aos artistas, pensadores, pesquisadores, gestores da cidade e interessados no assunto e esclarecem dúvidas.

“O Itaú Cultural abre a 19ª edição do Rumos e inicia as Caminhadas Rumos com a satisfação de reafirmar a política do instituto de apoio às artes e à cultura do Brasil, permanecendo com um dos mais longevos programas de fomento no país”, afirma Eduardo Saron, diretor do Itaú Cultural. “Acompanhando a vitalidade e as necessidades de nossos artistas, pesquisadores e produtores seguimos abrindo novos editais e buscando respostas para o desafio constante da criação”, conclui.

Mostra

O Itaú Cultural exibe de amanhã (4) a 3 de novembro, em sua sede, em São Paulo, a exposição O Tempo das Coisas – Mostra Rumos 2017-2018, reunindo um recorte da produção contemplada na última edição do edital . A mostra apresenta 17 trabalhos, entre os 109 selecionados pelo programa, que seguem o conceito de autopoiese – termo criado pelos biólogos e filósofos chilenos Francisco Varela e Humberto Maturana, que tem como ideia básica um sistema organizado autossuficiente. Uma rede de processos que geram, com essas trocas, a mesma rede que as produziu, em um moto-contínuo de relações em que cada ser tem sua lógica própria.

Até o final do ano, outros projetos selecionado pelo Rumos serão apresentados ao público. Em setembro e outubro, a mostra trará novidades musicais e lança os trabalhos Fabiano Formiga, Mestres Bule Bule e Pedro Ortaça. Estes dois últimos se reencontram no palco do Itaú Cultural para o lançamento do disco-livro Tertúlia Visceral. É a primeira vez que eles ouvirão o disco juntos. O evento conta com a projeção de vídeos e imagens dos encontros na Bahia e no sul do país, quando se visitaram e iniciaram o processo criativo que gerou as composições inéditas do disco