Eduardo Costa se afasta de rede social: 'Contrariado com algumas coisas'

Eduardo Costa resolveu se afastar, por tempo indeterminado, do Instagram. A decisão vem após a apresentadora Fernanda Lima processá-lo e pedir indenização por danos morais e direito de imagem.

Em uma publicação na rede social, Costa comunicou que "daria um tempo" porque está cansado e "contrariado com algumas coisas".

"Tô dando um tempo do meu Insta, tô cansado e meio contrariado com algumas coisas. Sabe? Então, resolvi dar um tempo por aqui, mas quem quiser me achar é só ir lá no Insta da Victoria [namorada dele], de vez em quando vou falar umas besteiras por lá", escreveu na legenda de uma foto em que aparece ao lado da namorada.

O cantor agradeceu aos seguidores pelo carinho e completou a publicação com um trecho da música A Vida de Viajante, de Luiz Gonzaga. Ele informou também que o escritório dele vai publicar as novidades.

Além da polêmica com Fernanda Lima, Eduardo Costa foi criticado recentemente após se posicionar sobre a morte do cachorro agredido por um segurança do Carrefour, em Osasco. O sertanejo comparou o episódio com a morte de uma senhora de 106 anos a pauladas, no interior do Maranhão, e disse que trata animais como animais.