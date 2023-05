Educadora que criou biblioteca em cemitério de São Paulo lança livro em Salvador

A Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura foi inaugurada em 2008, em um cemitério de Parelheiros, região periférica rural de São Paulo, a 50 km do centro da cidade. Educadora e ativista social, Bel Santos Mayer é uma das responsáveis pelo espaço e narra o processo dessa experiência transformadora em ‘Parelheiros, Idas e Vi(n)das - Ler, Viajar e Mover-se com uma Biblioteca Comunitária’ (Solisluna Editora e Selo Emília).

Fruto do seu projeto de mestrado na Universidade de São Paulo (USP), o livro será lançado em Salvador, nesta quarta-feira, 03 de maio, às 17h, na Biblioteca Central do Estado da Bahia. Antes, às 15h, haverá uma roda de conversa, intitulada ‘As comunidades periféricas e o direito humano à literatura', com a autora e integrantes da Rede de Bibliotecas Comunitárias da Bahia.

Natural de Santo André, no ABC paulista, Bel Santos Mayer tem conquistado, pelo trabalho realizado, premiações importantes, como o Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Artes), na categoria Difusão de Literatura Brasileira, e o Prêmio Pessoa Inspiradora pela Associação Paulista de Fundações (AFP).

Após o lançamento do livro na Biblioteca Central da Bahia, a educadora parte para a Praia do Forte, em Mata de São João, onde participa da quarta edição da FLIPF - Festa Literária Internacional de Praia do Forte.

SERVIÇO:

O QUE: Lançamento do livro Parelheiros, Idas e Vi(n)das: ler, viajar e mover-se com uma biblioteca comunitária, de Bel Santos Mayer (Solisluna Editora/ Selo Emília, 320 pgs, R$ 75)

QUANDO: Quarta-feira, 03 de maio

15h - Roda de conversa ‘As comunidades periféricas e o direito humano à literatura', com integrantes da Rede de Bibliotecas Comunitárias da Bahia

17h - Lançamento do Livro ‘Parelheiros, Idas e Vi(n)das - Ler, viajar e mover-se com uma biblioteca comunitária’

ONDE: Biblioteca Central do Estado da Bahia (R. Gen. Labatut, 27, Barris)