Egito será o rival do Brasil nas quartas do futebol em Tóquio

A seleção brasileira de futebol masculino terá pela frente o Egito nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. A definição do confronto se deu nesta quarta-feira (28), com o encerramento da fase de grupos do torneio. Os africanos venceram a Austrália por 2x0, em Miyagi, terminaram em segundo lugar no Grupo C e ficou no caminho da equipe comandada pelo técnico André Jardine, neste sábado (31), às 7h (de Brasília), em Saitama.



A classificação do Egito foi surpreendente pelo fato também de eliminar a Argentina, uma das favoritas ao ouro olímpico, que empatou com a Espanha por 1x1 no outro duelo da chave. Com quatro pontos, a seleção africana terminou empatada com a sul-americana, mas ficou à frente pela diferença no saldo de gols: 1 contra -1. E no domingo passado os argentinos haviam derrotado os egípcios por 1x0.



Com a igualdade contra a Argentina, a Espanha ficou com a primeira colocação do grupo, somando cinco pontos na tabela de classificação, e abre as quartas de final contra Costa do Marfim, a segunda da chave do Brasil, também neste sábado, às 5h.



OUTROS JOGOS

Nem Espanha, Argentina, Alemanha ou Brasil. A seleção que terminou a fase de grupos com 100% de aproveitamento foi o Japão. Os donos da casa, líderes do Grupo A, golearam a França por 4x0, nesta quarta-feira, em Yokohama, e eliminaram os europeus.



No primeiro tempo, os gols japoneses foram do meia Takefusa Kubo, aos 26 minutos, e do lateral-direito Hiroki Sakai, aos 33. Koji Miyoshi, que entrou na vaga de Kubo no intervalo, marcou o terceiro aos 24. O atacante Daizen Maeda fechou a conta nos acréscimos.



A adversária do Japão nas quartas de final será a Nova Zelândia, que empatou sem gols com a Romênia e ficou em segundo lugar no Grupo B. A partida está marcada para este sábado, às 6h, em Kashima.



Por fim, a Coreia do Sul passou em primeiro no Grupo B ao golear Honduras por 6x0 e vai pegar o México, segundo do Grupo depois de bater a África do Sul por 3x0. O confronto será neste sábado, às 8h, em Yokohama.