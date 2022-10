'Ela perdeu fala, visão e audição' diz irmã de mulher morta por doença de origem misteriosa

A mulher de 40 anos que estava internada com diagnóstico de Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), um mal que provoca a morte gradativa do cérebro e perda das funções como fala, audição, visão e movimentos, morreu nesta terça-feira (11), no Hospital Municipal de Salvador, após 54 dias de hospitalização. A paciente, que teve a identidade preservada a pedido dos familiares, antes de ser internada era uma pessoa saudável e não tinha comorbidades. Ela foi o quinto caso registrado da enfermidade na Bahia este ano, todos na capital. Dos cinco doentes, três não resistiram, um continua internado e o quinto é acompanhado pela Vigilância Epidemiológica.

A DCJ é provocada por uma proteína anormal chamada ‘príon’ e que não existe naturalmente em humanos saudáveis. Segundo especialistas, não se trata de infecção e nem está cientificamente provado que exista contaminação de pessoa para pessoa.

A doença tem quatro variantes [subtipos], o mais comum é o causador da DCJ Esporádica, que vitimou a paciente nesta terça. Nesses casos, a doença recebe esse nome porque não é possível determinar qual a razão da pessoa desenvolver o mal que leva à morte dos neurônios e à perda das funções do organismo comandadas pelo cérebro. A doença não tem cura e evolui até a morte do paciente.

Internação às pressas

Os primeiros sintomas da mulher de 40 anos foram os esquecimentos frequentes. Depois, ela começou a sentir tontura e teve episódios de vômito e fraqueza. Sua voz também começou a soar confusa, difícil de entender o que tentava dizer. Foram quatro dias até ser levada às pressas para o hospital, onde passou quase dois meses, até sua morte, na manhã desta terça.

A irmã da terceira vítima de DCJ na Bahia este ano contou que a mulher estava internada deste o dia 19 de agosto. “Quando ela chegou ao hospital, os médicos desconfiaram que fosse um quadro de encefalite herpética, mas depois descartaram. Primeiro, ela parou de comer. Depois, perdeu a fala, a visão e, por último, a audição. Até que ela morreu na manhã desta terça-feira. Ainda estamos muito abalados”, contou.

Além de ser saudável e praticar exercícios, a paciente não tinha histórico de Doença de Creutzfeldt-Jakob na família e não fez viagens ou cirurgias recentemente.

Das quatro variantes da doença, uma é adquirida por objetos cirúrgicos contaminados [forma Iatrogênica], uma é hereditária [a partir de uma mutação da proteína príon], uma é não especificada [a esporádica que matou a baiana de 40 anos] e a quarta é adquirida por ingestão de carne ou derivados bovinos contaminados [essa é a popularmente conhecida como Doença da ‘Vaca Louca’].

A irmã da paciente de 40 anos conta ainda que a vítima estava desempregada desde 2021, mas seguia ativa, frequentando a academia. Ela não era casada e deixou uma filha de 20 anos, com quem morava. "Era uma mulher normal, tinha uma vida ativa e trabalhou em call center algumas vezes", disse a irmã.

Familiares chegaram a visitar a doente na segunda-feira (10) no hospital, mas ela não conseguia mais interagir. "A gente acreditava na recuperação dela, mas se Deus decidiu recolher, não tem o que fazer", acrescentou a irmã. O enterro está marcado para hoje, no Cemitério Bosque da Paz, às 11h45.

Outros casos

O caso da mulher que faleceu nesta terça (11) foi o quinto registrado na Bahia, em 2022. A Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) informou que todos as situações aconteceram em Salvador, sendo que três pacientes morreram, um está internado e o quinto caso confirmado está tendo as condições investigadas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs). A reportagem apurou que outros sete casos foram registrados no Distrito Federal, em 2022, e que não há registros em outros estados.

Entre os anos de 2005 e 2014, foram notificados no Brasil 603 casos suspeitos de DCJ. Os dados são do Ministério da Saúde e afirmam também que 55 casos foram confirmados, 52 foram descartados, 92 foram indefinidos e 404 tiveram a classificação final ignorada ou em branco. Nesta terça-feira, em nota, o Ministério informou que foi notificado de um caso suspeito de Doença de Creutzfeldt-Jakob no estado da Bahia, que a situação está sendo investigada.

“As informações disponíveis até o momento indicam para um possível caso de DCJ Esporádica, forma que não possui relação com a ingestão de carne ou subprodutos de bovinos contaminados com Encefalite Espongiforme Bovina (EEB) e que não é transmitida de forma direta de um indivíduo para outro. A pasta segue acompanhando as informações sobre o caso junto ao estado”, diz a nota.

A Secretaria Estadual da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde descartaram que os casos baianos tenham relação com a Doença da Vaca Louca. O Ministério da Saúde também negou qualquer relação entre as doenças.

“Até o momento, não há casos confirmados da variante DCJ no Brasil (vDCJ - transmitida pelo consumo de carne de gado ou derivados contaminados com a Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB). Também não há casos de animais com diagnóstico de EEB clássica no país. O Brasil é classificado pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) como país de risco insignificante para EEB”, diz a nota.

Procurado, o Instituto Gonçalo Moniz (Fiocruz Bahia) informou que não tem pesquisadores atuando nessa área.

Confira os sintomas da Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ):

Embora exista uma grande variação nas manifestações clínicas, a Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) caracteriza-se pelos seguintes sintomas:

Desordem cerebral com perda de memória;

Tremores;

Falta de coordenação de movimentos musculares;

Distúrbios da linguagem;

Perda da capacidade de comunicação;

Perda visual;

*Com a colaboração de Maysa Polcri.