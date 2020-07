Elba, Alceu e Geraldo Azevedo fazem 1ª live juntos neste domingo (5)

Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo vão se reunir neste domingo (16) em uma live inédita. Os artistas apresentam um formato acústico do projeto O Grande Encontro, em um teatro do Rio de Janeiro. A transmissão será a partir das 16h no YouTube e no canal 500 da ClaroTV.

O show deve ter o sucessos dos cantores, como "Anunciação", "Táxi Lunar", "Caravana", "Ciranda da Rosa Vermelha", "Bicho Maluco Beleza", "Tomara" e "Eternas Ondas". Ao final da live, acontecerá uma homenagem ao compositor pernambucano Carlos Fernando.

"A minha expectativa é a melhor possível. Participo com o coração cheio de alegria. Adoro somar no palco com esses dois grandes artistas e amigos de uma vida inteira. Tenho muito orgulho da nossa amizade e da trajetória que traçamos até aqui", disse Geraldo à Folha de S. Paulo.

O projeto O Grande Encontro voltou a acontecer há quatros anos e desde então tem circulado pelo Brasil com shows.