Eliminado do BBB 20, Prior convida Neymar para churrasco

Eliminado da casa do Big Brother Brasil na noite desta terça-feira (31), Felipe Prior convidou o jogador Neymar para um churrasco. O convite foi feito horas depois da eliminação, ainda no hotel em que Prior passou a noite.

"Quero agradecê-los, um por um. Obrigado a todos os jogadores. Para mim, é tudo muito novo. Menino Ney(mar), está convidado para o churrasco, com certeza", disse Felipe Prior em vídeo.

Além de Neymar, muitos jogadores se mobilizaram nas redes sociais para apoiar o brother. O jogador do PSG usou as redes sociais para elogiar o participante do reality e afirmou que está ansioso para encontrar Prior.

"Às vezes, o melhor jogador não vence. Faz parte do jogo, não levem para o pessoal. Boa sorte aos que restam, pois eu estou fora, não assisto mais", escreveu Neymar, aos risos, que mais tarde complementou: "Só não encontro o Prior agora porque estamos de quarentena".

Outro que também manifestou o interesse em conhecer Prior foi o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid.

Felipe Prior foi eliminado no paredão que contou ainda com a baiana Mari e cantora Manu Gavassi, com quem ele travou o duelo mais forte. A disputa teve recorde de votações e ultrapassou a casa de 1 bilhão de votos.