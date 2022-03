Eliminatórias da Copa definem mais nove vagas; veja onde assistir

A Copa do Mundo do Catar já tem 20 equipes asseguradas, mas esse número vai aumentar nesta terça-feira (29). Mais nove seleções vão carimbar seus passaportes, com as disputas das Eliminatórias. Os torneios da América do Sul, África e América do Norte e Central chegarão ao fim, enquanto a Europa apontará mais duas classificadas.

O Catar, por ser o país-anfitrião, tem vaga garantida. Além dele, já se garantiram no Mundial: Brasil, Argentina, Uruguai e Equador (América do Sul); Japão, Arábia Saudita, Coreia do Sul e Irã (Ásia); Sérvia, Espanha, Suíça, França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Croácia, Inglaterra e Alemanha (Europa); e Canadá (Concacaf).

Veja como estão as brigas pelas vagas e onde assistir aos jogos:

EUROPA

As Eliminatórias da Europa vão definir mais três seleções classificadas, por meio da repescagem. Destas, duas sairão nesta terça-feira (29), com as disputas, em jogo único, entre Portugal x Macedônia do Norte e Polônia x Suécia. Vale lembrar que a Itália, tetracampeã, já foi eliminada.

A última vaga vai esperar mais um pouco. Por conta do conflito com a Rússia, a Ucrânia teve sua partida contra a Escócia adiada para junho. Quem avançar enfrentará o País de Gales.

15h45 - Polônia x Suécia - Space, na TV fechada, e Estádio TNT Sports, no streaming;

AMÉRICA DO SUL

As Eliminatórias Sul-Americanas já definiram seus quatro classificados diretamente para a Copa do Mundo: Brasil, Argentina, Equador e Uruguai. Mas ainda há em jogo uma vaga para a repescagem, com Peru (21 pontos), Colômbia (20) e Chile (19) no páreo.

Quem terminar na quinta posição da tabela vai brigar pela ida à Copa do Mundo contra uma seleção da Ásia (entenda como será abaixo).

20h30 - Peru x Paraguai - SporTV 3, na TV fechada;

Além dos três jogos que valem a vaga na repescagem, a última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas também terá o duelo do Brasil contra a Bolívia, em La Paz. A seleção do técnico Tite lidera o torneio classificatório com 42 pontos, e está invicta. Em segundo, com 38 pontos, está a Argentina, que pega o Equador fora de casa.

20h30 - Bolívia x Brasil - Globo, na TV aberta, e o SporTV, na TV fechada;

ÁFRICA

As Eliminatórias Africanas são disputadas em sistema mata-mata, com 10 seleções na briga por cinco vagas diretas. Os jogos de ida foram realizados na sexta-feira (25), e as partidas derradeiras ocorrerão nesta terça (29).

Diferente das outras Eliminatórias, há o critério do gol fora de casa na Africana. Ou seja, se houver empate no número de gols, a seleção que tiver balançado as redes mais vezes como visitante fica com a vaga.

14h - Senegal x Egito (ida: 0x1) - ESPN, na TV fechada, e Star+, no streaming;

AMÉRICA DO NORTE, CENTRAL E CARIBE

O octogonal final das Eliminatórias da Concacaf funciona assim: todos os países se enfrentam em turno e returno, e os três melhores se classificam de forma direta. Já o 4º colocado disputa a repescagem, contra o vencedor das Eliminatórias da Oceania.

Com uma rodada restante, apenas o Canadá já assegurou a vaga, retornando à Copa após 36 anos. Os Estados Unidos estão virtualmente classificados, e apenas uma goleada (6x0 ou mais) pode colocar a vaga em risco. Já o México precisa somente de um empate.

A Costa Rica é quem possui a missão mais complicada. Precisa bater os EUA por pelo menos seis gols de diferença ou, se a vitória não for tão esmagadora, terá que torcer por uma derrota do México para El Salvador. A equipe, ao menos, tem garantida a ida à repescagem intercontinental.

22h05 - Costa Rica x EUA - Star+, no streaming;

Outros dois jogos vão acontecer, mas não valem mais nada: Panamá x Canadá e Jamaica x Honduras. Ambos rolam às 22h05 e têm transmissão do Star+, no streaming.

ÁSIA

Assim como na América do Sul, as Eliminatórias Asiáticas já definiram a maioria de seus classificados. Arábia Saudita, Coreia do Sul, Irã e Japão já estão garantidos na Copa, e a briga segue apenas pela vaga na repescagem. Vale lembrar que o Catar também está assegurado por ser o país-sede.

Agora, as seleções que ficaram com a terceira posição nos grupos se enfrentam em um mata-mata. Do Grupo B, vem a Austrália. Já o Grupo A aguarda a definição entre Emirados Árabes Unidos (9 pontos), Iraque (8) e Líbano (6) na rodada final desta terça.

8h30 - Irã x Líbano - Star+, no streaming

Outros três jogos acontecerão pelo Grupo B: Japão x Vietnã (7h35, ESPN e Star+), Omã x China (13h, Star+) e Arábia Saudita x Austrália (15h, ESPN 3 e Star+).

OCEANIA

A Oceania é o único continente que não tem vaga direta para a Copa do Mundo. Assim, o representante é enviado à repescagem, onde enfrenta o quarto colocado das Eliminatórias Sul-Americanas.

Para definir quem fica com essa vaga, a disputa é realizada com fase de grupos e mata-mata. O mini torneio já tem sua final definida, entre Nova Zelândia x Ilhas Salomão, mas a partida acontece apenas nesta quarta-feira (30), às 14h.