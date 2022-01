Elizângela recebe alta e já está em casa após complicações causadas pela covid

A atriz Elizângela, 67, recebeu alta do hospital após sofrer com complicações pela covid-19. Segundo seu empresário, Lauro Santanna, já está em casa sob os cuidados de familiares. "Ela já está em casa se recuperando. No sábado (22) já estava no quarto e bem, mas a alta foi no dia seguinte. Está muito bem", disse ele, que não confirmou que Elizângela esteja utilizando suporte de oxigênio.

A artista estava internada em um hospital municipal da cidade de Guapimirim (RJ) com sequelas do coronavírus. Segundo Lauro, ela não precisou ser intubada. Questionado se a atriz foi imunizada contra a covid, ele afirmou que não saberia dizer, porque não fala sobre esse assunto com ela. Elizangela causou grande repercussão no final de 2020 ao se manifestar contra a vacinação obrigatória, que comparou a um estupro. A imunização contra o coronavírus no Brasil começou em janeiro de 2021 e não é obrigatória.

A artista não publicou nenhuma foto nas redes sociais recebendo o imunizante como fizeram outros artistas. "Eu nunca falava com ela sobre qualquer tipo de doença, nada. Um dia, ela me ligou e falou: 'Acabei de quebrar as duas asas'. Ela é muito brincalhona", afirmou o empresário lembrando de quando ela fraturou os dois antebraços.

A atriz procurou o hospital pela primeira vez no dia 12 de janeiro. Ela recebeu o diagnóstico de covid e foi orientada a ficar em casa. Na noite de quarta (19), passou mal e voltou a procurar ajuda médica, quando foi internada.

Em dezembro de 2020, Elizangela, provocou polêmica nas redes sociais ao publicar no Instagram uma imagem que dizia "penetração forçada sem consentimento é estupro" com o desenho de uma seringa. Na legenda, ela escreveu "meu corpo minhas regras".​