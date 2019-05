Elle Fanning desmaia e cai de cadeira durante Festival de Cannes

Elle Fanning, 21, preocupou o público durante o Festival de Cinema de Cannes nesta segunda-feira, 20, ao desmaiar durante um jantar da premiação, segundo informações são da Variety. O diretor do festival, Thierry Fremaux, havia acabado de apresentar o ator François Civil no palco quando a atriz desmaiou e caiu da cadeira, ao lado de sua irmã, Dakota Fanning



A cerimônia foi interrompida por alguns minutos, enquanto Dakota e o ator Colin Firth ofereciam ajuda a Elle. Fazendo um sinal de "positivo", a atriz publicou na noite do mesmo dia, no Instagram, uma foto tranquilizando os fãs. "Está tudo bem", escreveu, ao lado da hashtag "vestido muito apertado".