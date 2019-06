Em A Dona do Pedaço, Amadeu dá fora em Maria da Paz: 'Não posso me separar'

Certa de que recuperará o tempo perdido com seu amor do passado, Maria da Paz (Juliana Paes) levará um balde de água fria em A Dona do Pedaço. Após a transa em um motel, Amadeu (Marcos Palmeira) revelará que é casado e que não pretende abandonar Gilda (Heloísa Jorge) para ficar com a dona da rede de confeitarias. Ao saber disso, ela ficará sem chão e voltará para casa devastada.

Todo o conflito se desentola após o reencontro exibido no capítulo do último sábado (1º). O ex-casal passa a noite junto, edepois do sexo, Maria da Paz conta que teve uma filha dele. "Quando tudo aconteceu, eu estava grávida, mas não sabia", começará ela. Emocionado, o advogado perguntará o nome da filha. "Josiane. Mas agora pegou a mania de ser chamada só de Jô, acha mais chique. Eu deixo, é coisa da idade. A Josiane é linda, simpática, é tudo que uma mãe esperava de uma filha. Eu sou boba, pode dizer que sou boba. Mas não sou mãe coruja, não", contará Maria da Paz, ao desfilar elogios sobre a filha."Cê precisa conhecer sua filha. Ela cresceu pensando que não tem pai. Que o pai morreu. Coitadinha. Vai ficar tão feliz quando eu contar pra ela. Foi por ela que eu fiz tudo isso, sabe", continuará a boleira.

Ela vai desembestar a falar e até já planejará uma vida nova em família. "Vou dizer o que a gente tem que fazer. Você pega sua mala, esteja onde tiver, eu nem vou perguntar onde tá, que às vezes é melhor não saber. Vem pro meu apartamento, a gente casa o mais depressa que puder. Começa de onde parou. Começa a viver a partir de agora", vai propor Maria da Paz.

Ele, então, revelará que é casado. "Eu te amo Maria. Amo do mesmo jeito que amava quando acabaram com a vida da gente. Vivia sonhando em reencontrar você. Mas não posso me separar. Estou casado e nunca vou poder largar a minha mulher", revelará. A dona dos Bolos da Paz ficará sem chão e irá para sua casa pedindo para Deus lhe dar uma nova chance de ser feliz e esquecer esse amor proibido. As cenas irão ao ar nesta segunda (3) na novela das nove da Globo