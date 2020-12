Em 'agenda privada', Bolsonaro visita hospital em Brasília

O presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada nesta manhã de domingo, por volta das 10h, e seguiu para o Hospital Santa Lúcia, da rede privada em Brasília, onde está há cerca de 40 minutos.



O presidente entrou no local sozinho. Segundo informações da assessoria do Planalto, não há nada com a saúde do presidente e trata-se de uma agenda privada. Não há mais informações sobre a visita de Bolsonaro ao hospital e não há compromissos oficiais na agenda desta quinta.



O presidente deve fazer ainda hoje, às 19h, a tradicional live nas redes sociais e está previsto, às 20h30, um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão em que Bolsonaro deve falar sobre o desempenho do País ante a pandemia da covid-19.