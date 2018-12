Em alta, loteamentos trazem vantagens mas exigem cuidados; confira

Reserva sauípe oferece lotes em área com infraestrutura de segurança, lazer e presevação ambiental. (Imagem: Divulgação)

Construir a casa dos sonhos é um projeto que demanda atenção e muito cuidado. E a primeira etapa talvez seja a mais importante: a compra do terreno onde a habitação será construída. Com o mercado de lotes em crescimento no Litoral Norte e no interior do estado, é importante estar de olho nas condições do terreno nos aspectos físico e legal para que o sonho não se transforme em pesadelo.

As vantagens da compra de um terreno em loteamento, de fato, são múltiplas Entre elas estão o valor de compra, perspectiva de valorização e a possíbilidade de construção de acordo com o gosto do comprador. Contudo, o perigo pode estar escondido por trás de quem está comercializando o lote.

E foi o excesso de cuidado com os aspectos legais do negócio que evitaram que o aposentado Matias Soares entrasse em uma enrascada há alguns anos. “Estava procurando uma opção de terreno para investir em casa de praia, já que a chegada da aposentadoria me garantiria mais tempo para o lazer. Encontrei uma oferta de terreno amplo, em Jauá, por R$ 8 mil. Estava prestes a fechar o negócio quando um sobrinho, que é corretor, desconfiou do preço e me aconselhou a investigar a situação”, relata.

A primeira irregularidade encontrada, lembra Matias, foi a falta de registro do corretor no órgão de classe (o Creci). Ele respondeu que estava vendendo terreno próprio. Depois, Matias notou a ausência de registro do lote no Cartório de Registro de Imóveis, o que enterrou a negociação de vez.

Furadas

A desconfiança com negócios muito vantajosos é a chave para identificar furadas, aponta o corretor de imóveis, Maurício Correia. “Não é de agora que vemos terrenos sendo invadidos e comercializados ilegalmente no Litoral Norte”, diz. Ele ressalta que é essencial checar a reputação da construtora ou imobiliária que está ofertando os terrenos junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Bahia (CRECI-Ba). “A visita ao vivo também é fundamental para saber se o loteamento é aberto ou fechado. Veja também outros empreendimentos que a construtora tenha oferecido para confirmar que não há histórico prévio de problemas”, completa.

De acordo com Eduardo Pedreira, diretor e superintendente da OR, empresa do grupo Odebrecht no Nordeste e que atualmente comercializa o Reserva Sauipe, no Litoral Norte, os loteamentos costumam ser o primeiro passo de urbanização em determinadas regiões, por isso no processo de pesquisa é importante o consumidor estar atento à infraestrutura do empreendimento. “É fundamental verificar a estrutura que o empreendimento está oferecendo, principalmente a oferta de serviços básicos, como abastecimento de água, energia e saneamento, além da questão de integração com o meio ambiente, pois o Litoral Norte e o interior da Bahia são repletos de áreas de preservação ambiental (APAs) e os empreendimentos que têm se espalhado por essas regiões também carregam a função de preservar o meio ambiente e não ameaçá-lo”, afirma.

Sobre esse ponto, Pedreira destaca a presença do Viveiro Móvel no Reserva Sauipe, um equipamento que acondiciona as mudas da flora presente na área do empreendimento, além de produzir e propagar a vegetação para a composição do projeto paisagístico.

Investimento

Uma das explicações para o aquecimento do mercado de lotes é o investimento para colheita de lucros com a valorização posterior, seja com a revenda do terreno, ou construção de imóvel para exploração na locação ou venda. Mas, cuidado, o corretor Maurício Correia explica que nem tudo que reluz é ouro. “Seja qual for a opção de investimento, a pessoa deve analisar o crescimento da vizinhança, o comércio, transporte público, o acesso para a região, a qualidade das construções do entorno, dentre outros fatores que irão determinar sua valorização”.

Fique de olho

Vendedor Investigue o histórico de quem está comercializando o imóvel. Caso seja uma imobiliária ou construtora, cobre referências sobre os empreendimentos anteriores e, se possível, visite o lote

pessoalmente.

Infraestrutura Escolher um bom empreendimento também depende de verificar a infraestrutura que está sendo oferecida, sobretudo em termos de serviços essenciais como água, luz, esgoto e telecomunicações. Além disso, procure saber se a infraestrutura do loteamento é privativa ou não.

Ao Vivo Se possível, vá ao local pessoalmente para verificar as condições do lote, topografia, acessos, iluminação e segurança.

Documentação Vá ao cartório de Registro de Imóveis e verifique a situação do loteamento. Verifique aspectos como licenças e a aprovação do projeto e dados que constam junto aos órgãos ambientais e prestadores de serviços públicos de água e luz.

Segurança Antes de realizar o pagamento, o consumidor deve dar a entrada ou sinal com cheque nominal à empresa. Exija um recibo para o sinal e um contrato que descreva de forma detalhada o empreendimento para garantir a sua segurança jurídica.

Bagatela Duvide muito de valores abaixo dos praticados em lotes de porte similar na mesma região. Isso pode significar que o terreno está sendo colocado em nome de uma associação de moradores ou uma quota irregular já vendida.

Potencial Em caso de aquisição para fins de investimento, busque informações sobre os planos do setor público para a região e o potencial de valorização que intervenções podem acarretar.





Confira opções de loteamentos no Litoral Norte e interior

Reserva Sauipe Lotes de 450m² a 963m² debruçados sobre a lagoa e o mar. Empreendimento pensado para oferecer privacidade, conforto, contato com a natureza que conta com espaços de convivência ao ar livre, segurança e lazer para todas as idades. Ao lado do complexo hoteleiro da Costa do Sauipe.

Parque Arvoredo (Camaçari) Com lotes a partir de 300 m², o empreendimento tem segurança e lazer completos: brinquedoteca, piscina infantil, salão de jogos, campo de futebol e parque. A quatro minutos do Ifba e do Hospital Geral de Camaçari e a 10 do Shopping Boulevard.

Brisas Ville (Feira de Santana) Empreendimento com 446 mil m² oferece infraestrutura completa de segurança e

lazer. Acesso através da nova e ampla avenida Antonio Bittencourt, que juntamente com a Noide Cerqueira dá opções de acesso à cidade e à BR 324 sentido Salvador.

Natus Reserva Imbassaí O empreendimento oferece lotes a partir de 450m². Além da proximidade com a praia, o condomínio fechado ofe-

rece infraestrutura completa de lazer com academia, clube social, clube esportivo e clube praia, além de segurança com portaria.