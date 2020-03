Em 'brincadeira', sisters planejam morte de Babu: 'asfixia seria mais fácil', diz Thelma

Após ser chamada atenção por duas vezes pela produção do BBB20 ao citar uma marca de cerveja, Thelma disse que isso era o suficiente para Prior e Babu imaginarem que elas estavam falando sobre ele. Daí ela, Marcela, Gizelly e Gabi começaram a "brincar" planejando um suposto assassinato de Babu.

Primeiro Marcela girou a cadeira e olhou para o quintal da casa. Apontando para um canto do jardim, a médica disparou. "Então, eu acho que esse cantinho aqui pra enterrar é mais fácil. Tem um pedaço da grama que já está solto, é só a gente levantar e enterrar o corpo do Babu", disse Marcela rindo e dizendo que estava brincando.

Thelma entrou no embalo e, sendo mais empolgada ainda, chegou a citar asfixia. "Eu acho que asfixia é mais fácil, mete a almofada na cabeça durante a noite", disparou ela. Em seguida, a líder sugeriu envenenamento.

A brincadeira entre elas não foi bem vista pelos internautas que criticaram duramente as participantes. "Agora vamos imaginar, e se ao invés dela fossem os meninos falando?", "Na hora de falar em enterrar um corpo, a Marcela falou logo do Babu", "Chocada com as feministas de Tabauté. Imagine o Prior e Babu brincando assim. Será que a internet iria perdoar?", foram alguns dos comentários.