Em busca do acesso, feminino do Bahia estreia na Série A2 contra Fluminense

De volta às atividades, o time feminino do Bahia vai estrear na temporada 2022. Neste sábado (12), as Mulheres de Aço enfrentam o Fluminense, no estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, pela primeira rodada da Série A2 do Brasileirão. A bola rola a partir das 15h.

Depois de amargar o rebaixamento na temporada passada, as tricolores iniciam a luta pelo acesso. Após a paralisação das atividades no fim do ano passado como medida para conter os custos, o time voltou aos treinos em abril.

A equipe conta com algumas caras novas como a goleira Camila, a lateral Ariely e a meia Lidi. Mas também tem velhas conhecidas, como a atacante Ellen e a meia Fabi Ramos. A comissão técnica, capitaneada por Igor Morena, também foi mantida.

Uma das remanescentes do grupo, a atacante Gabi Itacaré volta a ficar à disposição depois de um período parada por conta de lesão. Ela revelou expectativa para voltar a jogar e disse que o Esquadrão está preparado para lutar pelo acesso.

“Vai ser um campeonato bem disputado. Muitas pessoas não acreditam no Bahia, mas nós do feminino acreditamos em nós mesmas. Trabalhamos todos os dias, é difícil, mas não é impossível e vamos atrás do triunfo”, disse.

Neste ano, a CBF mudou o formato de disputa da Série A2. Na primeira fase as 16 equipes estão divididas em quatro grupos com quatro equipes cada. Os jogos serão disputados em sistema de ida e volta dentro das chaves. Os dois melhores colocados de cada grupo avançam para as oitavas de final.

Na fase de mata-mata, as quatro equipes semifinalistas garantem o acesso para a elite do futebol feminino. O Bahia está no grupo B do torneio, que tem ainda Fluminense, Vasco e Botafogo.