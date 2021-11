Em busca do produto ideal para cabelos crespos, ela fundou a sua própria empresa de cosméticos

O empreendedorismo surgiu na vida de Flávia Santana(@flavia_asantana)há pouco mais de dez anos, quase paralelamente à decisão de de assumir o cabelo natural."Percebi que não tínhamos produtos de qualidade e nem tão pouco profissionais com uma formação sólida em cabelos crespos e cacheados", conta.

Naquela época, ela buscou se aconselhar com uma dermatologista e ouviu que o público com esse tipo de característica capilar não possuía poder aquisitivo que justificasse o investimento nessa área."Comecei a olhar no meu entorno e vi que essa era a realidade de todas as mulheres pretas",lembra. Foi então que ela foi buscar capacitação, além do trabalho com ativos naturais e com boa qualidade que justificasse uma formulação de produtos específicos para cabelos crespos e cacheados e nascia assim o Estúdio Essência dos Cachos.

As histórias de Flávia Santana e do Estúdio Essência dos Cachos serão abordadas no programa ao vivo Empregos e Soluções dessa quarta-feira, 10, às 18 horas, na página do Jornal Correio, no Instagram. Durante a conversa com a consultora e especialista em pequenos negócios Flávia Paixão, a empreendedora falará sobre os desafios iniciais no seu negócio. Desde as dificuldades em encontrar químicos interessados em abraçar a ideia, a montagem e capacitação da equipe e todo o trabalho de comunicação para os públicos externo e interno.

Quer saber mais sobre essa história onde o empreendedorismo caminha junto com a identidade, ancestralidade e bem estar, então não perca o Empregos e Soluções dessa quarta, às 18 horas, no Instagram.