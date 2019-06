Em depoimento, Neymar responde todas as perguntas e nega estupro

O atacante Neymar negou o estupro contra a modelo Najila Trindade, em um hotel de Paris, na França, no último dia 15, no depoimento que concedeu nesta quinta (13) na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, no bairro de Santo Amaro, em São Paulo. A afirmação foi feita pelo promotora Flavia Merlini, uma das três especialistas designadas pelo Ministério Público para acompanhar as investigações.

“Ele respondeu a todos os esclarecimentos. A partir de agora, a doutora Juliana (Bussacos) vai tomar outras diligências necessárias até a conclusão do inquérito. Como o inquérito é sigiloso, não podemos divulgar quais serão as outras diligências Ele respondeu todas as perguntas de maneira satisfatórias. Ele negou o crime”, disse a promotora. Além de Flávia, também acompanharam o depoimento as promotoras Estefânia Paulin e Kátia Peixoto.

“Queria agradecer todas as mensagens que eu recebi até hoje. Estou muito tranquilo, a verdade aparece cedo ou tarde. O único desejo que tenho nesse momento é que esse caso acabe o mais rápido possível”, afirmou o jogador, após quase cinco depondo. Do lado de fora, cerca de 50 pessoas foram dar apoio a ele.

Esse foi o segundo depoimento de Neymar sobre o caso. O primeiro aconteceu no Rio de Janeiro, no último dia 6, quando o atleta falou na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática por causa do vazamento de imagens íntimas da modelo.