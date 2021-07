Em gravidez rara, mulher dá à luz a trigêmeas no Hospital do Oeste, em Barreiras

Uma mulher deu à luz a três bebês na última terça-feira (27), no Centro Obstétrico do Hospital do Oeste (HO), na cidade de Barreiras. As trigêmeas Laura, Lorena e Liz nasceram saudáveis e pesando pouco mais de 1 quilo e 500 gramas.



A mãe, Géssica Santana, engravidou naturalmente das meninas. De acordo com informações das Obras Sociais Irmã Dulce, responsável pela administração do hospital, o parto de Géssica é considerado muito raro, já que a cada um milhão de partos há apenas duas chances para que ocorra o nascimento de três irmãos no mesmo parto sem a realização de inseminação artificial.

Géssica já é mãe de outras duas crianças e se disse surpresa com a gravizes de três. "Quando descobri que estava grávida de três bebês tomei um susto, mas aos poucos fui me acostumando e organizando para que a chegada delas acontecesse da melhor maneira”, contou.

Após o nascimento, as trigêmeas estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e SEMI UTI da unidade para ganho de peso.



Ainda de acordo com informações das Obras Sociais Irmã Dulce, um nascimento desse tipo não acontecia há quatro anos na unidade de saúde.



A coordenadora do Centro Obstétrico do Hospital do Oeste, Lígia Sabatini, disse que a realização do parto foi tranquila e os bebês nasceram bem.



“Ficamos muito felizes que o parto tenha sido tranquilo e que mãe e bebês estejam bem e se recuperando. Para nós da equipe é sempre um presente vivenciarmos um momento tão especial e raro como esse”, disse a coordenadora da unidade.