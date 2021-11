Em julgamento, STJD devolve os 3 pontos ao Brusque na Série B

Em julgamento realizado na tarde desta quinta-feira (18), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu, por 5 votos a 2, devolver os 3 pontos que tinham sido retirados do Brusque na Série B deste ano. A pena de perda de pontos havia sido aplicada por conta das ofensas racistas proferidas por Júlio Antonio Petermann, então presidente do conselho deliberativo do clube, contra o jogador Celsinho, do Londrina.

O que ficou decidido foi uma multa de R$ 60 mil para o Brusque, além da perda de um mando de campo, e de R$ 30 mil para Petermann. O dirigente ainda está suspenso de qualquer praça esportiva do país por 360 dias.

A decisão do pleno contraria com o que foi proposto pelo relator do caso, o juiz Maurício Neves Fonseca, que definiu pela manutenção da perda de três pontos do Brusque na competição. O outro integrante do julgamento a votar pela punição de pontos contra o clube foi Paulo Feuz. A decisão é definitiva, não cabe recurso.

O resultado do julgamento muda a tabela de Série B e coloca o Brusque uma posição acima, no 14º lugar. Agora com 44 pontos, o clube de Santa Catarina depende apenas de si para escapar do rebaixamento. Caso vença o Operário nesta sexta (19), às 19h, a permanência fica matematicamente assegurada.



Por outro lado, o Vitória pode se complicar ainda mais após a decisão favorável ao Brusque, já que terá um concorrente a menos na briga contra o Z4. Mas apesar do distanciamento do adversário, o Leão permanece a 1 ponto de sair da zona, já que o Remo, atual 16º colocado, tem 41 pontos, assim como o Londrina, que está na 17ª posição.



Para manter viva a chance de não cair, o Vitória precisa fazer sua parte e torcer por um tropeço dos dois adversários. O Rubro-Negro enfrenta o CRB, em Maceió, na segunda-feira (22), às 18h