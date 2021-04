Em noite de discussão racial, Rodolffo é eliminado do BBB21 com 50,48%

Em uma semana marcada pelo debate sobre a questão racial, o Big Brother Brasil 21 teve como eliminado, nesta terça (7), um envolvido diretamente na discussão, o sertanejo Rodolfo. O goiano foi eliminado com 50,48% dos votos. Caio teve 44,09% dos votos e Gilberto 5,43%. Foram computados 416 milhões 934 mil 329 votos.



No sábado, Rodolffo fez um comentário de cunha racista, comparando a peruca que estava usando no castigo do monstro no BBB21 ao cabelo do professor . No Jogo da Discórdia desta segunda (5), o professor revelou aos demais participantes do programa a situação que viveu e gerou debate dentro e fora da casa. Ele será investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por conta do comentário.Na saída do programa, Rodolffo deixou um boné para Caio, e disse que será uma forma de garantir a visita do brother, que é fã do cantor, em sua casa.Caio chorou e agradeceu ao amigo: "Você não sabe o prazer que foi ter te conhecido. Obrigado por tudo que você fez. Vai com Deus. Todo sucesso do mundo pra você!" Os demais participantes cantaram o hit ‘Batom de Cereja’ na despedida do sertanejo.Após o término da votação do público, o apresentador Tiago Leifert se dirigiu diretamente a Rodolffo. "Vendo o que aconteceu ontem e vendo a forma que você se defendeu, me preocupou e é por isso que estou aqui para falar com você de homem branco para homem branco. Eu vi sua defesa. Quando eu era mais novo, também brincavam com meu cabelo, as crianças escondiam lápis em meu cabelo, mas nunca fez a diferença para mim.”Leifert seguiu seu discurso citando Panteras Negras, Spike Lee e Babu Santana, participante do BBB2 para ressaltar a importância e a luta dos movimentos por igualdade racial e destacou a importância de que os brancos se instruam sobre a luta antirracista através de leituras, filmes, vídeos e o que mais for possível.Durante o discurso do apresentador, Camilla de Lucas chorou bastante. Em seguida, ela falou sobre o assunto. “Essa cobrança também de 'Ai, a gente só vai aprender se vocês ensinarem'. Pesquisem, a internet está aí! Eu estou cansada! Tô cansada de ficar explicando isso pra todo mundo [...] Eu reclamo na internet, faço testes de maquiagem, a gente tá cansado. Eu estou cansada [...] A gente está cansado de ficar ensinando essa merda o tempo todo, eu não aguento mais”, disse.João também falou e destacou a importância do discurso do apresentador. "É muito importante você, Tiago, falar e fazer isso. Em algum momento eu fiquei engasgado. Você fazer esse movimento de ensinamento... queria te agradecer por esse momento que é muito importante. Todo mundo tem que fazer porque só assim combateremos isso tudo."Por fim, Rodolffo voltou a se desculpar, mas cometeu novo ato falho ao citar de novo o cabelo. "Quero novamente pedir desculpas pra todo mundo que se sentiu ofendido. Não foi numa posição de ofender, até por conta que... meu cabelo não é lisinho."