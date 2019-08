Em parceria com o CORREIO, Panini lançará álbum do futebol baiano

Os fãs de futebol na Bahia ganharão um produto digno de colecionador em breve. É o álbum “A História do Futebol Baiano”, editado pela Panini. O livro ilustrado contará a história do futebol no estado que tem o segundo campeonato mais antigo do Brasil. O Campeonato Baiano é disputado desde 1905 - três anos depois do Paulista.

Os acontecimentos marcantes promovidos por meio do esporte, com seus times, conquistas, ídolos e curiosidades estarão representados. De brinde, o leitor ganhará a seleção dos sonhos feita pela Viva Schin, patrocinadora do projeto junto à Federação Bahiana de Futebol (FBF).

O álbum tem como um dos parceiros o CORREIO, que traz uma ação inédita: apresentação de capas históricas, que serão escolhidas pelos leitores por meio de uma votação on-line. As oito capas mais votadas do jornal virarão figurinhas da coleção. O link para votação está aqui: https://bit.ly/2LQ4EAZ.

A previsão de lançamento é no dia 10 de outubro de 2019. Os álbuns e envelopes estarão à venda nas bancas.