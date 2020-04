Em paredão de 359 milhões de votos, Mari Baianinha é a 16ª eliminada do BBB20

A baiana Mari Gonzalez não resistiu ao paredão com dois dos favoritos do Big Brother Brasil (BBB20) e está fora da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Apesar da torcida da funkeira Anitta, que prometeu até live especial se Manu Gavassi ganhasse, além do apoio de ex-participantes rivais da cantora, ela acabou deixando a atração com 54,16% dos votos, na noite desta terça-feira (21).

No paredão triplo, com 359 milhões de votos (o terceiro com mais votos), Babu Santana teve apenas 4,58% dos votos contrários. Manu Gavassi teve 41,26% dos pedidos para deixar a atração.

Retrospectiva

No início do programa, lá em janeiro, Mari foi alvo de um plano de Hadson, Petrix e companhia que tentariam seduzir as participantes com namorado para, supostamente, enfraquecê-las diante do público.

A história enfraqueceu os “Chernobyl” que foram saindo, um por um, deixando o big brother um programa, praticamente, só de sister. Babu foi a exceção.

Já neste cenário, Mari tentou se aproximar da famosa comunidade hippie, mas sempre a renegaram. Isso não abalou a ex-panicat, que se aproximou de Flayslane e depois de Ivy, ambas eliminadas.

A saída veio num paredão com dois dos favoritos do programa, que termina na próxima segunda-feira.