Em prisão domiciliar, João de Deus se casa com advogada

O médium João de Deus, 79, que está em prisão domiciliar, se casou com a advogada Lara Cristina Capatto, de 50. O casal já tem união estável desde 1º de setembro de 2021 e pediu a conversão em casamento desde o dia 8 de abril. João Teixeira de Faria foi condenado por diversos crimes sexuais contra mulheres que frequentavam a Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, na busca por tratamentos espirituais.

O processo de conversão será concluído nesta quarta-feira (4), segundo o G1. De acordo com o cartório de Anápolis, eles se casaram em regime de separação de bens.

Em nota, o advogado de João de Deus, Anderson Van Gualberto, disse que a vida particular do cliente será preservada e que não tem autorização para comentar. "De qualquer sorte, casar não é crime e nem atentar contra as regras da prisão domiciliar que foram impostas", escreveu. Lara Cristina não se posicionou sobre o processo.