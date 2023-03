Em Salvador para gravar filme, Camila Pitanga circula pela cidade

Na cidade de Cachoeira há alguns dias, onde estão sendo gravadas as cenas do filme "Malês", com direção de seu pai, o soteropolitano Antônio Pitanga, Camila Pitanga aproveitou uma pausa para curtir também Salvador. O irmão da atriz, Rocco, também participa da produção, a primeira com a família toda reunida.

Na capital baiana, Camila visitou o escritório de Alberto Pitta, no Centro Histórico, onde aproveitou para visitar paradas obrigatórias da cidade, como o Cravinho.

Por aqui, passou ainda pelo Solar do Unhão, aproveitando para navegar pelas águas da Baía de Todos os Santos, na praia da Gamboa; visitou a sede da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) e assistiu à abertura da temporada de apresentações dos Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (Neojiba), na Catedral Basílica. "Um acontecimento", celebrou durante o concerto.

Na tarde desta sexta-feira (17), visitou ainda a Pousada do Boqueirão, no Santo Antônio Além do Carmo.



Malês

O filme "Malês" retrata a Revolta dos Malês, em 1835, em Salvador. O fato ficou conhecido como a maior rebelião pela liberdade provocada por escravos no Brasil, envolvendo cerca de 600 homens e mulheres escravizados de religião islâmica, conhecidos como malês, contra o sistema opressor. Além de Camila e do irmão, o elenco conta com nomes como Patrícia Pillar. O roteiro é da também baiana Manoela Dias. Além de Cachoeira e Salvador, a produção terá cenas gravadas no Rio de Janeiro.

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia