Em São Paulo, Daniela Mercury se encontra com Lula

A cantora baiana Daniela Mercury se encontrou nesta quarta-feira (23), em São Paulo, com o ex-presidente Lula. No bate papo que durou cerca de 2 horas, falaram, entre outros assuntos, sobre a importância da valorização das mulheres no Brasil, sobre a comunidade LGBTQIA+ e também sobre políticas culturais.

O encontro também teve a presença de Fernando Haddad, de Janja e de Malu Mercury. No Twitter, Lula postou fotos do encontro. "Conversa carinhosa com @danielaMercury sobre nosso amor pelo Brasil, seu povo, democracia e cultura", escreveu na legenda.