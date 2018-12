Em solo baiano, Grazi Massafera vai à cachoeira do Buracão, em Ibicoara

A atriz global e modelo Grazi Massafera, 36 anos, está em solo baiano. Curtindo as férias na Chapada Diamantina desde o final de semana, ela passou pela cachoeira do Buracão, no município de Ibicoara, e publicou em suas redes sociais alguns registros fotográficos.

“Pense numa pessoa feliz? Essa aí dentro das estalactites e estalagmites”, escreveu, ontem, a atriz em uma postagem em que aparece dentro da Gruta da Lapa Doce.

Mais cedo, ela publicou ainda fotos com árvores e plantas e elogiou a conexão que a Bahia está lhe proporcionando com as forças naturais: “Deus e sua plenitude chamada natureza”.